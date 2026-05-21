佛光三好遊園會暨祈福禮 法拉盛登場

佛光山紐約道場17日舉辦「佛光三好園遊會」暨三好祈福禮。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

佛光山紐約道場17日舉辦「佛光三好園遊會」暨三好祈福禮，活動內容結合素食市集、親子遊戲、文化表演、幸運摸彩等，展現人間佛教理念在社區生活中的實踐，吸引逾800民眾前往參與。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧表示，「說好話、做好事、存好心」三好精神不僅是佛教信念，也是實踐社區關懷與環保生活的行動準則，希望藉園遊會等，也能讓參與家庭在趣味活動中體會三好精神。

佛光山紐約道場覺讓法師介紹，每年活動都略有不同，今年共有包括八個分會以及青年分團等在內的12個攤位，為民眾提供各類蔬食美食，潛移默化傳遞環保理念及低碳健康飲食。

紐約市 議員黃敏儀表示，17日也是她媽媽生日， 她從小都隨母親來佛光山活動，因此對佛光山有深厚情感。她並指出，5月適逢亞太裔傳統月，這類宗教與文化活動也展現了亞太裔社群在紐約的多元傳承與凝聚力。

出席活動的貴賓包括紐約市議員黃敏儀、駐紐約台北經濟文化辦事處僑團業務組長許益源、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、華航航空公司紐約分公司營業部經理梅毅超、長榮航空紐約分公司總主任張駿、中華民國僑務促進委員李艷翠、紐約北美印度教寺廟協會(The Hindu Temple Society of North America)宗教事務主任Ravi Vaidyanaat等人。