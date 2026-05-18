迎接世界盃 紐約市擬闢Q70快捷專道連結拉瓜迪亞機場

州長辦公室宣布與世界盃主辦委員會合作，將前往新澤西大都會人壽球場(MetLife Stadium)的來回接駁巴士票價，由80元大幅壓低至20元。(記者范航瑜／攝影)

為迎接今夏世界盃足球賽，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與州長霍楚 (Kathy Hochul)雙雙宣布交通改善措施，涵蓋皇后區機場公車提速及前往新澤西球場的接駁巴士將大幅降價。市交通局宣布，計畫在百老匯 (Broadway)的第69街至羅斯福大道(Roosevelt Avenue)路段，沿中央車道畫設一條向東行駛的Q70快捷公車(SBS)專用車道。

Q70路線俗稱「拉瓜迪亞接駁線」，連接皇后區拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)與傑克遜高地(Jackson Heights)地鐵站。據方案，該路段仍保留每個方向各一條行車線。市交通局計畫本月向當地社區委員會提交方案，目標在6月13日賽事開幕前完成車道畫設。

曼達尼在聲明中指出，該走廊在晚高峰時段，行車時速最慢可低至每小時2.7哩，設置專用車道將顯著提升公車速度。曼達尼表示，新公車專道既能迎接來自世界各地的訪客，也能讓每天依賴Q70通勤的工薪紐約市民縮短通勤時間。

與此同時，州長辦公室還宣布，州府與世界盃主辦委員會合作，將前往新澤西大都會人壽球場(MetLife Stadium)的來回接駁巴士票價，由80元大幅壓低至20元，並且兩成票額將保留給紐約州居民優先購買。

接駁車將從港務局(Port Authority)公車總站、大中央車站(Grand Central Station)以東的一處站點，以及中城北部、中央公園西北方的另一站出發。同時公車載客容量也將大幅擴充，五場賽事的總座位數從1萬增至1萬8000個，其餘三場賽事則增至1萬2000個。

此次票價調降是針對外界強烈反彈所作出的回應。新澤西運輸局(New Jersey Transit)早前宣布，在賽期將從賓州車站(Penn Station)至東盧瑟福(East Rutherford)的來回鐵路票價定為150元，較正常票價12.9元暴漲逾十倍。日前新澤西運輸局宣布獲得捐助，將票價下調至105元，但仍遠超正常水平。