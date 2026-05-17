紐約生存手冊╱租屋旺季到 避坑指南保障權益

在租房市場競爭最為激烈的時段，公寓供不應求，各類收費要求亦隨之而來。(記者曹馨元╱攝影)

隨著初夏來臨，紐約房市亦迎來租屋旺季。在租房市場競爭最為激烈的時段，公寓供不應求，各類收費要求亦隨之而來。本指南便是租客 在紐約覓房時必須了解的幾項重要法律保障。

首先是房客續租的租金 加幅通知方面，無論任何情況，房東若計畫將租金上調逾5%，須提前以書面通知租客。租住不足一年者須提前30天，租住一至兩年者須提前60天，租住逾兩年者則須提前90天。若房東未按規定發出通知，租客有權繼續以現行租金留住單位。

若租住的是租金管制單位，租客享有額外保障。紐約市 約有半數公寓屬於受監管單位，租金加幅上限由租金指導委員會(Rent Guidelines Board)制定。管制单位租客在大多數情況下亦享有續租權。

未住在租金管制單位的租客，或仍受州府「合理原因」(good cause)法律保護。這項實施兩年的法規規定，房東不得無故拒絕為租客續租，亦賦予租客就部分租金加幅提出異議的權利；惟法規的適用範圍視乎房東名下擁有多少單位而定。

申請費方面，租房申請費的法定上限為20元，用於支付背景及信用審查費用。若中介、物業管理公司或房東要求收取更高費用，租客可援引法律拒絕。

而紐約市去年亦實施「公寓租賃費用公平法案」(Fairness in Apartment Rental Expenses Act，FARE Act)，規定租客無須支付中介費，除非自行聘請中介協助覓房。若租客懷疑自己曾被非法收取中介費，可前往市消費者與勞工保護局(DCWP)官網投訴。

押金方面，租客須待簽署租約後繳付押金，中介在租約簽署前要求收取任何款項均屬違法，押金金額亦不得超過一個月租金。退租後，房東須在14天內退還押金，或提供書面清單說明扣留原因。专家建議租客入住時拍攝單位的相片及影片，作為日後取回押金的憑據。