市主計長李文 表彰長期服務亞太裔組織

李文說，主計長辦公室正推動將40億元退休基金投資於紐約市住房。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 主計長李文(Mark Levine)15日晚在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)舉辦亞裔 與太平洋島民(AAPI)傳統月慶祝活動，國會眾議員孟昭文(Grace Meng)、州參議員劉醇逸 (John Liu)、市議員黃敏儀(Sandra Ung)等民選官員出席，共同表彰長期服務亞太裔社區的個人與組織。

李文表示，紐約市目前已有近200萬亞裔居民，是全市增長最快的族裔群體。亞太裔居民在商業、教育、醫療、科技、文化、公益與公共服務等領域均發揮重要作用。

他說，亞太裔社區目前仍面臨排外情緒、移民政策壓力及住房負擔等挑戰。主計長辦公室正推動將40億元退休基金投資於紐約市住房，包括新建可負擔住房、保護現有可負擔住房，以及將閒置辦公樓改建為住宅，以協助包括亞裔家庭在內的紐約居民應對住房壓力。

劉醇逸表示，在新冠疫情期間，亞裔社區遭受污名化與仇恨攻擊，李文無論作為市議會衛生委員會主席，還是後來擔任曼哈頓區長，都始終與亞裔社區站在一起。剛從華府返回的孟昭文則表示，亞太裔的故事、貢獻、文化與創傷，都是美國歷史的一部分，「無論白宮裡的人怎麼說，我們都不能忘記這一點。」

黃敏儀則表示，她所代表的市議會選區是紐約市唯一亞裔人口占多數的選區，亞裔居民比例超過七成，市級活動選在法拉盛舉辦，是對皇后區亞太裔社區影響力的肯定。

今年獲表彰者包括Sapna NYC執行主任森巴蘇(Diya Basu-Sen)、亞美兒童與家庭聯盟(CACF)、達馬揚移民工人協會，以及紐約太平洋島民聯盟(UTOPIA NYC)。

森巴蘇因服務布朗士南亞裔與孟加拉裔移民女性社區獲獎，其領導下Sapna NYC規模增長超過300%，並推出心理健康、性別正義及孟加拉語數字素養項目。而CACF近40年來倡導亞太裔兒童與家庭權益，組織代表表示，組織將繼續推動相關需求進入政策與預算決策。

達馬揚移民工人協會長期服務低薪菲律賓移民工人、家政工人及勞工販運倖存者，代表表示，將持續為工人尊嚴與權益發聲。UTOPIA NYC則服務太平洋島民社區，尤其關注LGBTQ+群體，代表表示這份認可對「少數中的少數」格外重要。

活動由市主計長辦公室主辦，並與孟昭文、劉醇逸、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、皇后區地檢官卡茲(Melinda Katz)及黃敏儀合作舉行。

現場表演的亞裔節目。(記者高雲兒╱攝影)

劉醇逸表示，李文無論作為市議會衛生委員會主席，還是後來擔任曼哈頓區長，都始終與亞裔社區站在一起。(記者高雲兒╱攝影)

現場表演的亞裔節目。(記者高雲兒╱攝影)

今年獲表彰者包括Sapna NYC執行主任森巴蘇、亞美兒童與家庭聯盟、達馬揚移民工人協會，以及紐約太平洋島民聯盟。(記者高雲兒╱攝影)