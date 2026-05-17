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布碌崙擁抱多元 歡慶亞太裔月

記者馬璿╱紐約報導
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在公共服務、媒體和社區參與方面等多領域的三位社區領導者獲頒表彰。(記者馬璿╱攝影...
在公共服務、媒體和社區參與方面等多領域的三位社區領導者獲頒表彰。(記者馬璿╱攝影)

由多個布碌崙(布魯克林)社區組織共同舉辦的「布碌崙亞太裔傳統月慶祝活動」，16日在班森賀舉行，吸引逾百人參與；慶典於新越卓高中(New Utrecht High School)舉行，主題為「慶祝團結、擁抱多元」，主辦方欲透過文化表演、頒獎典禮、有獎問答等環節展現布碌崙南區亞太裔傳統，並體現社區的凝聚力、合作精神和團結力量。

當日多個表演團體帶來泰國雨傘舞、峇里島Pendet舞蹈，以及以中文歌曲萬疆等豐富演出展現亞太裔文化的多元。市長社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)亦向與會者介紹多項心理健康相關知識與求助方式，以回應在華社鮮少被討論的議題。

在公共服務、媒體和社區參與方面等多領域的三位社區領導人，包括紐約州上訴法院首位亞裔女法官萬泰妮(Justice Lillian Wan)、市警62分局局長、警官伊斯蘭(Captain Mohammed Islam)以及電視導演和數位媒體創作者Naratama Rukmananda亦獲頒表彰，他們在各自的領域中都作出很大的貢獻。

此外，布碌崙民意代表州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員寇頓(William Colton)、市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)代表唐博彥、市議員莊文怡(Susan Zhuang)代表黃美貞，以及布碌崙地區檢察官辦公室代表吳建宏(Kin Ng)皆參與並致詞祝賀。

該場活動由19個當地社區組織共同籌辦，包含紐約亞裔律師協會、Apex青少年發展組織、美國亞裔房地產協會布碌崙分會、海灣公園大道華商會、布碌崙華人排球協會、紐約華人文娛體育總會、華策會布碌崙分會、松柏之家社區服務中心、華人社區服務中心、社區法律援助中心、美亞共同促進會、紐約同心會、紐約洗衣業商會、紐約親子互助會、南布碌崙居民互助會、勵健體育會、Sharing Heart、海外汶村同鄉總會和布碌崙華人聯合會。

由多個布碌崙社區組織共同舉辦的「布碌崙亞太裔傳統月慶祝活動」，於16日在班森賀舉...
由多個布碌崙社區組織共同舉辦的「布碌崙亞太裔傳統月慶祝活動」，於16日在班森賀舉行，吸引逾百人參與。(記者馬璿╱攝影)

表演者Julia Udomsripan和Charissa Cahill帶來的泰國...
表演者Julia Udomsripan和Charissa Cahill帶來的泰國雨傘舞。(記者馬璿╱攝影)

星樂少兒聲樂藝術團成員Vivian Huang與Olivia Chen帶來無疆歌...
星樂少兒聲樂藝術團成員Vivian Huang與Olivia Chen帶來無疆歌曲演出。(記者馬璿╱攝影)

Padma Bhuana舞團舞者Fauzia Schreiber和W Brian...
Padma Bhuana舞團舞者Fauzia Schreiber和W Briana Fowler-Puja帶來的Pendet舞蹈演出。(記者馬璿╱攝影)

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