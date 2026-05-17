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時尚美妝論壇 聚焦亞裔身分認同

記者范航瑜╱紐約報導
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在亞裔基金會2026年亞太傳統月峰會中，四位亞裔美國時尚與美妝界代表參與主題論壇...
在亞裔基金會2026年亞太傳統月峰會中，四位亞裔美國時尚與美妝界代表參與主題論壇。左起前「Allure」雜誌總編輯李美雪、越南裔彩妝師馬丁婚紗設計師王薇薇、時裝設計師吳季剛與韓裔造型顧問楊珍妮。(記者范航瑜╱攝影)

亞裔基金會(TAAF)2026年亞太傳統月峰會中，四位亞裔美國時尚與美妝界代表參與「亞裔時尚、美妝與文化」主題論壇，分享各自的從業歷程與文化身分認同。論壇由前「Allure」雜誌總編輯李美雪(Michelle Lee，音譯)主持，出席嘉賓包括婚紗設計師王薇薇(Vera Wang)、時裝設計師吳季剛(Jason Wu)、越南裔彩妝師馬丁(Daniel Martin)，以及韓裔造型顧問楊珍妮(Jeanne Yang，音譯)。

吳季剛出生於台北，九歲移居溫哥華，因語言不通而沉迷時裝雜誌，從此立志投身時尚，「父母雖然不理解，但他們也全力支持我。」他16歲便已開始為玩具公司設計娃娃服裝，並以此積累的積蓄於2006年創立個人品牌。

2008年初，吳季剛接到一通電話，對方說需要為米雪兒歐巴馬(Michelle Obama)趕製四件禮服，吳季剛當時完全不認識這個名字，他說自己從不看政治新聞，「我是時裝設計師。」他照單完成了禮服，卻遲遲不見對方公開亮相。

直到他發現這位女士愈來愈受到媒體關注，各界開始熱議她的穿著品味，他才意識到機會來了，主動致電詢問：「你是否需要一件就職典禮禮服？」對方說是，他便在兩周內趕工完成。2009年1月20日，米雪兒歐巴馬身穿那件禮服出席就職典禮，「那一刻徹底改變了我的人生。」

吳季剛坦承，早年刻意淡化作品中的亞洲元素，「因為我擔心太過小眾，擔心被定型。」隨著年歲漸長，他對自身文化認同愈發坦然，近年開始與中國藝術家合作，引入傳統刺繡技藝，將古老工藝融入現代設計。

王薇薇本為時尚編輯，後任職設計總監，卻因訂製婚紗的繁瑣而萌生自立門戶的念頭。她在設計師朋友勞倫(Ralph Lauren)的默許下，獨立委託裁縫師完成婚紗。1990年，在父親的資金支持下，她在麥迪遜大道(Madison Avenue)開設了個人婚紗精品店，婚紗事業就此起步。

作為最具代表性的亞裔美國時裝設計師之一，王薇薇近年來仍動作頻頻。對亞裔設計師在時尚界日益壯大的聲音，王薇薇表示，她一生目睹亞裔在各個領域展現出的卓越才華，相信更多突破即將到來，「亞裔之美、亞裔的改變愈來愈受到認可，這讓我感到驕傲，也讓我對未來充滿希望。」

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