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陳乃霓舞蹈團演出 展現跨文化對話

記者范航瑜╱紐約報導
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陳乃霓舞蹈團15日及16日在曼哈頓花旗集團劇場獻演，節目橫跨佛教意象、月色抒情與...
陳乃霓舞蹈團15日及16日在曼哈頓花旗集團劇場獻演，節目橫跨佛教意象、月色抒情與世界首演，呈現中華傳統與當代舞蹈的跨文化對話。(主辦方提供)

適逢亞裔傳統月，陳乃霓舞蹈團15日及16日在曼哈頓花旗集團劇場(The CitiGroup Theatre)獻演，節目橫跨佛教意象、月色抒情與世界首演，向已故舞蹈家陳乃霓致敬，並呈現中華傳統與當代舞蹈的跨文化對話。

本季演出以三部作品為主軸，重演陳乃霓的舊作「渡」，展示現有劇目「月夜流水」(Flowing Stream under the Moon Light)，並帶來編舞家褚彼得(Peter Chu，音譯)的世界首演新作「漣漪倒影」(Reflections of a Ripple)，分別向過去、現在與未來致敬。

「渡」取材自中國佛教意境，動作凝練而富層次，是陳乃霓創作生涯的重要里程碑。「月夜流水」由史穎編舞，以兩名年輕女子在月色籠罩的河畔起舞，展現青春純粹與柔美。首演新作「漣漪倒影」則在輕柔優雅與動態迸發之間取得平衡，探索動作傳承與文化根源。

整台節目另設多部作品，「旋轉木馬」(Carousel)以馬術運動的壯闊氣勢融入童趣幻想，抽象而富活力，「焚香」(Incense)靈感源自廟宇祭儀，舞者化身裊裊白煙，將祈禱送達天際。「定位」(Positioning)是陳乃霓回應全球危機的雙人舞作，藉肢體語言尋求希望、平等與公正，「火之道」(Way of Fire)原為五名女性創作，凸顯女性堅韌，向陳乃霓作為先驅者的精神致敬。

陳乃霓舞蹈團於1988年由陳乃霓與丈夫蔣念居創立，以融合中華傳統與當代舞蹈為核心，演出陣容跨越多個族裔與國籍。舞團的創作理念根植於華人移民在美國的生命經歷，關注社會公義、環境意識與族裔及性別平等。每年1月和5月，舞蹈團都會與不同藝術家合作，不僅限於舞蹈，也包含音樂等其他形式，「紐約時報」曾評述，該舞團「在新舊融合上展現出非凡的流暢感，以及對自然充滿自信且極具個人色彩的詮釋。」

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