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州參議員陳學理 表彰選區傑出女性

記者胡聲橋╱紐約報導
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眾人祝賀卡西利亞諾榮獲2026年度第17選區傑出女性獎現場。(陳學理辦公室提供)
眾人祝賀卡西利亞諾榮獲2026年度第17選區傑出女性獎現場。(陳學理辦公室提供)

參議員陳學理辦公室宣布，社區人士卡西利亞諾(Marina Cassiliano)榮獲紐約州參議會頒發的2026年度第17選區傑出女性獎，他日前在位於州府奧伯尼(Albany)的州議會大樓向卡西利亞諾頒獎，祝賀她獲得這項當之無愧的榮譽，並感謝她為社區做出的持續貢獻。

州參議會的年度女性獎旨在表彰那些展現出卓越領導力和同情心，以及為社區奉獻的女性。每年都有多位來自全州各地，在社區建設方面做出持久而深遠貢獻的傑出女性到奧伯尼領獎。

陳學理稱卡西利亞諾是一位熱心的人道主義者和社區領袖，以她對社區服務和公民參與的堅定承諾而聞名。多年來，她致力於透過慈善活動、教育計畫和社區外展工作來支持兒童、家庭和老年人。

卡西利亞諾一直是市警察局社區外展計畫的積極支持者，她透過公共服務、青年參與活動和社區活動，努力加強居民與當地執法部門之間的關係。她的參與有助於促進團結、信任和更強的社區聯繫。

卡西利亞諾組織並支持了卓有成效的籌款活動和服務項目，這些活動和項目直接惠及兒童的教育和福祉。在新冠疫情期間，她挺身而出，幫助老年人和弱勢居民採購生活必需品，為其提供指導和安慰，並幫助他們克服在疫情被封閉期間感受到的孤獨。

桑迪颶風過後，卡西利亞諾在救災工作中發揮了至關重要的作用，她積極動員各方力量，為受災家庭收集、整理並分發必需物資。她在危機時刻迅速有效的應對能力，既體現了她卓越的組織能力，也展現了她的好心腸。

卡西利亞諾還以其鼓舞人心的能力而聞名，她能將人們凝聚在一起，圍繞著共同的目標，激發起大家慷慨奉獻的精神。她正直、有同理心、以社區為中心，是人道主義事業的傑出榜樣和積極倡導者。

州參議員陳學理為卡西利亞諾頒發2026年度第17選區傑出女性獎。(陳學理辦公室提...
州參議員陳學理為卡西利亞諾頒發2026年度第17選區傑出女性獎。(陳學理辦公室提供)

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