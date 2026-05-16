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梅西國慶煙火秀 盛大迎來50年 紐約兩大河岸同步施放 以情感故事與招牌視覺饗宴 7╱4與全美名民眾同歡

記者顏潔恩╱紐約報導
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梅西百貨的國慶煙火，今年可在東河與哈德遜河兩岸多個觀賞點欣賞。(本報檔案照)
梅西百貨的國慶煙火，今年可在東河與哈德遜河兩岸多個觀賞點欣賞。(本報檔案照)

美國今年將迎來建國250周年，而在紐約市將有一系列盛大慶祝；除了國際海事盛典「Sail4th 250」外，一年一度的梅西百貨(Macy’s)國慶煙火秀也將回歸，民眾今年可在東河與哈德遜河兩岸多個觀賞點欣賞。

梅西百貨15日宣布，今年不僅是美國建國250周年慶，也是梅西國慶煙火秀50周年紀念；今年的煙火表演將擴大至南街海港區(Seaport District)一帶的東河下游，以及與澤西市(Jersey City)合作的哈德遜河下游地區，此外布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)也將成為今年煙火秀的重要舞台之一。

梅西百貨首席行銷官歐特曼(Sharon Otterman)在聲明中表示，梅西國慶煙火秀透過藝術、音樂與令人驚嘆的煙火表演，創造人與人之間的連結，並留下難忘回憶，「我們很榮幸以一場千載難逢的盛會慶祝50周年，透過充滿情感的故事敘述與招牌級視覺饗宴，與全美數百萬名民眾同歡。」

梅西百貨表示，有關公共觀賞地點、表演嘉賓及更多活動細節，將在未來數周內公布。

在美國250周年國慶期間，紐約市預計將舉辦大量慶祝活動並吸引大批遊客，根據過去官方估計，在國慶日前後六天內，預料有數百萬旅客湧入紐約；今年的慶典活動還有大型帆船與各式海事船隻巡遊紐約水域，以及美國海軍「藍天使」(Blue Angels)飛行表演隊的空中演出。

梅西煙火秀將於7月4日(周六)晚間8時至10時，透過美國廣播電視NBC與Peacock平台對全美直播。

布碌崙 梅西 梅西百貨

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