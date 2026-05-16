李羅莎2.5萬元 支持亞洲人平等協會

紐約州眾議員李羅莎(左五)15日到訪位於皇后區法拉盛的亞洲人平等會社區中心，宣布其爭取到2萬5000元州府經費。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州眾議員李羅莎(Nily Rozic)15日到訪位於皇后區法拉盛 的亞洲人平等會(AAFE)社區中心，宣布為該會爭取到2萬5000元州府經費，用於支持該機構青少年服務項目。適逢亞太裔傳統月，李羅莎表示，州府應持續投資服務移民 社區的基層組織，協助青年獲得更多教育、心理健康與發展機會。

亞平會去年在第25選區服務超過3700名居民，並向當地居民發放約90萬元小商業及購屋貸款。該機構位於法拉盛的青少年中心，每年透過青年與家庭發展項目服務400多名高中生。本次2萬5000元撥款將用於大學與職涯準備課程、公民參與及志願服務機會，幫助學生培養領導能力、豐富升學申請經歷，並透過實際參與提升個人成長。目前已有37名法拉盛學生參與相關青少年項目。

撥款也將用於聘請社工，為青少年提供心理諮詢及心理健康服務。李羅莎表示，在慶祝亞太裔傳統月之際，支持亞洲人平等會這類長期服務移民社區的組織尤為重要。她指出，亞洲人平等會多年來為社區提供具文化理解力的服務，拓展青年機會，幫助居民建立更穩定的未來。她很榮幸能爭取州府經費，持續支持這類讓社區與城市共同受益的機構。

亞平會執行總監俞思亮表示，該會很高興與李羅莎合作，確保第25選區及皇后區北部數百名高中生獲得所需支持。他指出，這筆州府經費讓協會青少年項目中的移民學生有機會成為家中第一代大學生，並感謝李羅莎長期支持社區。

李羅莎近期宣布的其他社區投資還包括：向法拉盛王嘉廉社區醫療中心撥款5萬元，用於雙語孕產婦健康教育項目；向位於貝賽的韓裔社區服務中心撥款5萬元，用於更新及強化數據基礎設施；並向皇后公共圖書館Hillcrest分館撥款25萬元，用於翻新兒童閱讀區。