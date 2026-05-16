華埠宰也街地面壁畫有如行走水上的「長江」

曼哈頓華埠歷史悠久的宰也街(Doyers Street)15日成為一條色彩奔流的「長江」，由藝術工作室SMOE Studio主創的全新地面壁畫「長江：地面壁畫」(Yangtze: The Ground Mural)當天剪綵。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 歷史悠久的宰也街(Doyers Street)15日成為一條「長江」，由藝術工作室SMOE Studio主創的全新地面壁畫「長江：地面壁畫」(Yangtze: The Ground Mural)當天剪綵；華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)、華埠商業改進區(Chinatown B.I.D.)等機構的多位負責人出席。

「長江：地面壁畫」以亞洲最長河流長江為靈感，將蜿蜒狹窄、帶有歷史記憶的宰也街重新想像為流經城市中心的一道水流。根據商改區，作品以藍紫色水波、花卉圖案、層疊地景與龍的形象構成，讓行人穿過街道時，彷彿「行走在水面上」，也象徵傳統文化、移民社區與當代都市生活的交會。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟在致辭中表示，藝術團隊為趕工一路工作至前一晚深夜，形容作品「非常出色」。他並引用中文俗語「不是猛龍不過江」，稱這條龍是「最強的龍」之一，從遠方來到華埠，為社區帶來新的公共藝術能量。他也表示，此次項目收到30多份提案，最終作品由評選過程選出。

談到作品主題時，陳作舟表示，世界上許多文明都起源於河流，從尼羅河、底格里斯河，到長江與黃河，河流代表生命、連結與文化源頭。他認為以長江作為華埠地面壁畫主題十分貼切，因為華埠本身就是多個族裔、文化與移民故事交會之地。

主創藝術家Gio表示，這件作品最初只是他在素描本和小螢幕上想像出的畫面，如今能讓人們真正走在上面，有如與龍一起乘著河流前行，是這個項目帶給他的最大禮物。他說，作品之所以能落地，是眾多社區成員、志願者與合作夥伴共同努力的結果。

Gio表示，整幅地面壁畫面積約5000平方呎，工程龐大，涉及大量後勤協調與現場施工。他感謝志願者、華埠社區人士等人的協助。Gio表示，他希望透過這件作品，把中國的地理與文化知識帶入紐約華埠。他也引用李小龍名言「Be water, my friend」，呼應作品中關於流動、適應、文化傳承與城市連結的概念。