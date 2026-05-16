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強制更換透視鐵捲門 樓宇局暫緩執法

記者馬璿╱紐約報導
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市議員莊文怡聯合多位市議員，要求廢除強制小企業更換透視式捲簾門的現行規定。(莊文...
市議員莊文怡聯合多位市議員，要求廢除強制小企業更換透視式捲簾門的現行規定。(莊文怡辦公室提供)

紐約市議員莊文怡(Susan Zhuang)聯合多名同僚，於14日共同提出第910號提案(Int 910)，要求廢除強制小企業更換透視式捲簾門的現行規定。紐約市樓宇局(DOB)隨即於翌日宣布，在新法案審議期間暫停執行相關法規。

現行「第75號地方法規」(Local Law 75)原定於2026年7月1日生效，要求全市大多數小企業將傳統實心捲簾式安全門，強制更換為透視率至少達70%的新型安全門。

莊文怡與市議員恩卡納西翁(Elsie Encarnacion)、史蒂文斯(Althea Stevens)及聖托索索(Kayla Santosuosso)，依此提出第910號提案，即小企業僅須於現有捲簾門達到使用年限、確需汰換時，才被要求換裝透視率達70%的新款捲簾門。提案也要求DOB就相關規定加強向企業宣傳推廣，並於六個月後向市議會提交外展行動報告。

樓宇局15日上午即發布通告表示，鑒於市議會提出的新法案可能影響現行法規的適用範圍，該局決定暫緩執法，並期待與市議會就新提案持續溝通協作。

莊文怡辦公室指出，許多小企業主直至近期媒體廣泛報道後，才得知這項強制規定。更換捲簾門的費用動輒逾萬元，在租金與營運成本不斷攀升的當下，小商家難以負擔。

莊文怡辦公室還表示，面對關稅上調與生活成本高漲，不少小企業的營收已大跌逾四成。移民及海關執法局(ICE)人員頻繁現身移民社區，更令民眾因恐懼而減少外出消費，部分移民經營的商家已被迫結業。

莊文怡表示，作為一名移民和小企業主的女兒，絕不能同意在未給予充足時間、支持與資源的情況下，就強行向辛勤工作的小企業主們施加這種難以承受的財務負擔。

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