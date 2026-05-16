布碌崙地鐵保全收錢助逃票 被開除

大都會運輸署(MTA)調查人員發現，一名在布碌崙(布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還疑涉嫌收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。圖為8大道地鐵站。(記者馬璿╱攝影)

大都會運輸署(MTA )調查人員日前發現，一名在布碌崙 (布魯克林)華社8大道的地鐵保全，不僅未阻攔逃票者，還涉嫌收取現金，替乘客刷OMNY感應通過閘門。該名保全已承認出售感應進站服務以換取現金，並遭開除。

這名受雇於Allied Universal Security保全公司的警衛，被指控在N車8大道地鐵站 向乘客收取現金，並使用一張分配給紐約市教育局(DOE)供學生使用的OMNY卡，讓對方感應進站。當局指出，該名警衛將所收現金中飽私囊，且未告知雇主或紐約市捷運局(NYC Transit)。

對此，MTA督察長辦公室表示，有影片證據顯示，該警衛在五起獨立事件中被發現疑似收取現金換取感應進站。督察長辦公室表示，該警衛已承認她出售OMNY感應進站服務以換取現金。不過，她起初聲稱她使用的是自己的個人儲值卡，但官員表示，當她被告知那是一張學生卡時，她便改口說卡是在路上撿到的。

在調閱監視錄影畫面後，該名警衛向調查人員道歉並表示，她是因為同情那些負擔不起3元票價的人才出此下策。目前市捷運局已告知督察長辦公室禁止該警衛為其服務，承包商也正對內部政策及作業程序全面審查。

MTA總稽核柯特(Daniel G. Cort)表示，閘門警衛的職責是阻止逃票、維護乘客安全，而非非法販售地鐵進站資格並從中牟利。不過MTA總稽核目前認定，由於該員工的行為情節輕微，不需移送司法追訴。MTA表示，大多數承包商在守住閘門方面表現良好，但就此案而言，該警衛將永遠不得在MTA轄下的任何設施工作。

保全公司Allied Universal發言人則表示，該警衛於2024年入職，並接受了完整的在職培訓，目前已遭解雇。相關報告顯示，MTA在2024年因逃票損失逾9億元，當局為因應此情況，目前已在紐約市五大行政區陸續安裝新型旋轉閘門以遏制此類行為。