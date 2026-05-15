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大頸教委選舉5月19日投票 首位華裔女性教委陳楊頌恩拚連任

記者高雲兒／紐約報導
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大頸現任教委陳楊頌恩(Joanne Chan)正尋求連任。她是大頸教委會首位華裔...
大頸現任教委陳楊頌恩(Joanne Chan)正尋求連任。她是大頸教委會首位華裔女性成員，也是目前教委會中唯一一位來自大頸南高中家長背景的華裔成員。(受訪者提供)

大頸(Great Neck)教育委員會選舉將於19日(周二)舉行，現任教委陳楊頌恩(Joanne Chan)正尋求連任。她是大頸教委會首位華裔女性成員，也是目前教委會中唯一一位來自大頸南高中(Great Neck South High School)家長背景的華裔成員。她表示，本次選舉不僅關乎個人連任，也關乎華裔社區與南區家庭在教委會中的代表性，希望大家積極投票。

陳楊頌恩受訪時表示，大頸學區亞裔人口比例高，華裔居民是學區重要組成部分。她是大頸教委會第二位華裔成員，也是首位華裔女性教委，深知華裔社區參與學區治理的重要性。

她表示，自己曾參與推動2017年學校債券案，在提案首次因投票率偏低而失利後，協助社區重新動員，最終使債券案獲得通過。這段經驗也讓她更加相信，公校品質需要家長、居民與整個社區共同維護。

她表示，目前大頸教委會五名成員中有兩名華裔，但兩人所代表的校區背景不同。另一名華裔教委來自北高中家長背景，而她則是南高中家長。

陳楊頌恩在大頸居住超過25年，2000年在當地購屋，四名子女都曾就讀大頸公校。她說，孩子畢業後，許多家庭會因地稅高而搬離，但她一家決定繼續留在大頸，因為喜歡這個社區，也希望回饋公校系統。她認為，自己曾長期擔任家長領袖，熟悉學區運作與家長關切，因此能在教委會中發揮實際作用。

在教育理念上，陳楊頌恩說，大頸學生具備很強的學術潛力，學校應為學生提供更多嚴謹、有挑戰性的學習與競賽機會。她表示，南區家長普遍重視AP課程、機器人競賽、Regeneron科學競賽等高階學術資源。她說，家長本身已經非常投入，學區需要做的是與家長合作，為學生提供更多能發揮潛力的平台。

本屆選舉共有四名候選人角逐兩個教委席位。四人於12日在大頸出席由大頸婦女選民聯盟(League of Women Voters of Great Neck)主辦的候選人論壇。陳楊頌恩在論壇上強調團隊合作與共同治理。她希望更多華裔居民，尤其是子女已畢業、平時較少參與學校投票的居民，也能關注此次選舉，並參與選舉。

大頸教育委員會選舉將於5月19日與學區預算投票同日舉行。

華裔 亞裔 學區

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