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鼓勵學習中文 雲吞食品公司捐贈僑校5萬元

記者劉梓祁／紐約報導
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雲吞食品公司(Wonton Food Inc.)14日在曼哈頓華埠的紐約中華公所舉行捐贈儀式，再度向「畢業鼓勵基金」(Fortune Graduation Fund)注資5萬元。(紐約中華公所提供)

雲吞食品公司(Wonton Food Inc.)14日在曼哈頓華埠的紐約中華公所舉行捐贈儀式，再度向「畢業鼓勵基金」(Fortune Graduation Fund)注資5萬元，用以獎勵紐約華僑學校表現優秀的小學、初中及高中畢業生，並鼓勵持續學習中文與認識中華文化。

「畢業鼓勵基金」創設於2018年，初始資金由雲吞食品公司捐出5萬元並獲時任中華公所主席伍銳賢捐出任內薪酬共同籌集。除2020年受疫情影響停發一年外，基金每年均頒發數百至上千元不等的獎學金，今年則為第八度頒獎。

雲吞食品公司董事李可星、副總裁黃本立和公關陳少明出席頒獎儀式；中華公所主席伍銳賢、顧問曾偉康和紐約華僑學校校長王憲筠及多位僑界代表也出席。

校長王憲筠表示，「自2018年開始，雲吞公司的鼓勵從不間斷，每一年的畢業禮，凡在僑校修改中文的畢業生，無論是小學，初中三年級及高中畢業的學生必定收到校畢業基金所致贈之畢業獎學金，作為他們學習中文之鼓勵」。

此外，該基金除提供畢業獎學金外，也設升學加碼獎勵；凡六年級升初一、初三升高一的學生，將額外獎勵200元，用於代繳升班後的學費；高中畢業生則在原有獎金之外，再加發200元，以鼓勵學生持續完成中文學習。

創辦於1909年的華僑學校，在1962年立案註冊為特許公立學校，開設課後以及周末普通話、粵語等課程，致力「培育兼具語言能力與文化素養的華裔新生代」。

王憲筠還說，雲吞食品公司的堅持支持不僅減輕學生家庭負擔，更鞏固了社區下一代對中文學習的熱忱與身分認同。

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