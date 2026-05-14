風箏節、戶外電影夜 布碌崙大橋公園免費活動輪番登場

布碌崙(布魯克林)大橋公園夏日慶祝活動今迎來16周年，將從本月起至10月帶來逾50項包含戶外電影、工作坊、獨木舟等豐富活動節目。(取自布碌崙大橋公園官方網站)

布碌崙 (布魯克林)大橋公園夏日慶祝活動今迎來16周年，將從本月起至10月帶來逾50項包含戶外電影、工作坊、獨木舟等豐富活動節目。而除了周末可提供民眾同樂的環節外，公園也將配合世界盃 舉辦賽事直播與球迷互動，讓夏季充滿更多歡快能量。

風箏節、書展與秋季慶典

活動季將於16日(周六)啟幕，並以第5號碼頭舉辦年度風箏節展開序幕，現場不僅將設有音樂演出、手工藝活動，從上午11時至下午3時更將把天空妝點得繽紛奪目。風箏節是全年唯一允許在公園內放風箏的一天，多年來已成布碌崙家庭的年度傳統。同一周末，第15屆的「攝影村」(Photoville)也將回歸，以貨櫃和濱水戶外空間展出多組攝影作品。

新增閱讀派對 靜態活動也不缺席

今年公園方亦新增閱讀派對活動，每逢特定周日，民眾可攜書前往第6號碼頭，在草坪上與同好共度閱讀下午。活動季則於10月17日以豐收節(Harvest Festival)落幕，屆時設有南瓜、草坪遊戲、臉部彩繪及現場音樂等節目。此外，第26屆「電影之夜」(Movies With A View)將於7月2日回歸，每逢周四晚於第1號碼頭Harbor View Lawn放映，9月18日另設家庭電影之夜。預計在6月公布片單。

舞蹈、獨木舟、觀星 戶外運動不可少

音樂舞蹈節目方面，「Papi Juice」將主辦夏日舞蹈派對，另有現場音樂伴奏的莎莎舞課程、美式鄉村日落音樂會，以及DJ 主持的「Freedom Party Outside」。紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)亦將於6月17日在第1號碼頭舉辦免費演唱會。

除了全夏設有瑜伽、普拉提、尊巴舞、體能訓練及嬰兒車友善步行等健身課程外，布碌崙橋公園船屋(Brooklyn Bridge Park Boathouse)將於5月底起提供免費公眾獨木舟服務，適合初學者，裝備全由公園提供。家庭可以同樂的親子活動則包括業餘天文學家協會(Amateur Astronomers Association)帶領的觀星活動、東河放釣魚及海洋生物工作坊、青少年籃球訓練及兒童與成人足球聯賽。

而為配合今夏2026年國際足聯世界盃(FIFA World Cup)賽事，公園將在Emily Warren Roebling廣場舉辦賽事直播及球迷活動。