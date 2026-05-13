溫州同鄉會母親節餐會 300人參與

紐約溫州同鄉會10日母親節在皇后區法拉盛會所舉辦母親節主題午餐會，吸引約300位母親及鄉親參與。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約溫州同鄉會於10日母親節 在皇后區 法拉盛會所舉辦母親節主題午餐會，吸引約300位母親及鄉親參與。活動由紐約溫州同鄉會會長王崇章協力籌畫，希望藉由節日凝聚鄉情，弘揚孝親敬老的傳統美德。

王崇章表示，母親節不僅是向母親表達敬意與感謝的重要日子，也是實踐中華傳統孝道文化的機會。許多華人 母親遠渡重洋，在異鄉為家庭辛勤打拼，背後承載著對子女無私的愛與長年的默默付出，「母愛是不求回報的支持，也是家庭最溫暖的港灣」。

他指出，華人社區向來重視親情與倫理，同鄉會希望透過此次活動，向所有母親送上節日祝福與關懷，也讓鄉親在交流中感受到社群的溫暖與陪伴。

活動當天約有300人出席，不少母親到場參與。與會鄉親圍桌用餐、閒話家常，分享生活經歷與家庭故事，現場交流氣氛融洽，不少人也藉此機會互致節日祝福，場面溫馨。

王崇章表示，今年適逢紐約溫州同鄉會成立49周年，同鄉會未來也將持續舉辦各類聯誼與公益活動，促進鄉親互助與社區凝聚，讓更多僑胞感受到來自同鄉社群的支持與關懷。前會長陳彩眉、繆自力、世界婦女愛心協會會長楊海燕等與會。