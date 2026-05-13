繁榮布碌崙協會 慶母親節+亞裔傳統月

繁榮布碌崙協會8大道華社慶祝母親節和亞裔傳統月。(記者胡聲橋╱攝影)

繁榮布碌崙 協會日前在布碌崙(布魯克林)8大道華社舉辦「感親恩 傳文化」—母親節 暨亞裔 傳統月活動，吸引包括民代、華社代表和民眾在內的各界人士參加活動，共慶佳節。

活動於10日上午11時，在布碌崙9大道交66街的愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行。活動內容包括文藝表演、武術表演、親子遊戲、非遺表演、手工藝製作，以及選民登記等，活動現場還發放大量免費鮮花和禮品，不少華社機構在現場擺起攤位，為民眾提供各種遊戲和各類服務資訊。據繁榮布碌崙協會介紹，學生義工在這次活動中發揮很大作用，承擔起相當一部分的節目設計和排練，以及現場維持秩序的工作。

繁榮布碌崙協會主席黃啟旺說，他很高興為社區的孩子和家長創造一個在春暖花開之際，一起到公園遊玩的好機會。看到這麼多人參加活動，一起慶祝母親節和亞太裔傳統月，他感到很欣慰。黃啟旺說，眾多學生和義工花了很多時間籌備今天的活動，他對此深表感謝。黃啟旺希望透過這項活動，讓孩子們記住母親的恩情，讓華裔民眾更多了解自己的文化，牢記歷史傳承，將中華文化發揚光大。

州眾議員鄭永佳、第17區州參議員參選人賀立寧、第49區州眾議員參選人謝曉瓊、以及第17區州參議員陳學理副幕僚長劉雅明等紛紛在活動中向母親致敬並對活動的組織方表示感謝。

繁榮布碌崙協會說，此次活動得到布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)、第10選區國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡以及數十個華社組織與機構的支持。

繁榮布碌崙協會8大道華社慶祝母親節和亞裔傳統月。(記者胡聲橋╱攝影)

繁榮布碌崙協會主席黃啟旺(後排左一)與參加武術表演的學生合影。(記者胡聲橋╱攝影)

學生在活動中表演「飛翔的鳳凰」。(記者胡聲橋╱攝影)