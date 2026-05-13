我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魔改李榮浩「李白」被罵翻 單依純入圍今年金曲獎歌后

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

紐約旅遊局推出限量紀念杯、官方日曆 助商家抓世界盃商機

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市旅遊與會展局推出多項官方推廣計畫，協助餐廳及商家把握世界盃人潮紅利。(記者...
紐約市旅遊與會展局推出多項官方推廣計畫，協助餐廳及商家把握世界盃人潮紅利。(記者曹馨元／攝影)

2026年世界盃足球賽不僅是體育盛事，更是紐約市小商家不容錯過的商機。紐約市旅遊與會展局(New York City Tourism + Conventions)推出多項官方推廣計畫，協助餐廳及商家把握這波人潮紅利，藉機打響名號，把階段性流量轉化為可持續收益。

市旅遊與會展局日前舉辦面向商家及社區的研討會指出，世界盃旅客普遍年輕、消費力強，逾半數為千禧世代，不少家庭收入超過10萬元。更重要的是，這批旅客並非只為看球賽而來，國際旅客平均逗留約八天，美國本土旅客亦達約六天；他們對美食、文化、購物及夜生活均有濃厚興趣，國際旅客平均每趟行程參與15項付費體驗，本土旅客更達18項。

為讓全市各區的餐飲商家受惠，旅遊局推出「五區優惠特輯」(Five Borough Winners Special)餐飲推廣計畫，並提供兩種參與方式。其一是推出26元優惠，形式不限，可以是套餐、飲品配小食組合或指定優惠，以呼應2026年世界盃的主題；其二是限量版紀念杯贈送，凡顧客購買指定餐點，即可獲贈官方限量版紀念杯，並可集齊五大區杯款在社交媒體分享，相關內容有機會獲市旅遊局在其平台轉載推廣。商家亦可同時參與兩種方式。

若選擇加入紀念杯贈品計畫，旅遊局將免費提供首兩箱，約96個杯子，先到先得，數量有限。如需追加訂購，每箱為66.75元。杯子須於5月15日前下單，方可在6月11日前收貨；追加訂單的截止日期為6月11日，預計於7月4日前到達。線上申請方式為https://shorturl.at/00LXs。

除餐飲優惠外，商家亦可向旅遊局提交世界盃主題活動及優惠，免費登上旅遊局活動日程表供全球球迷瀏覽。活動類別包括觀賽派對、主題晚宴、品酒體驗及各類配合賽程的特別活動；優惠則可包括限時折扣或套餐。所有提交內容須於活動開始前至少兩周遞交，旅遊局將於三至五個工作天內完成審核，獲批的內容最快將於5月27日起在網站上線，提交截止日期為7月1日。參與方式為https://shorturl.at/bY42L。

世界盃 紐約市

上一則

伯大尼畫室2026年度聯展「意像–The View」

下一則

高德曼勤走華社vs.蘭德靠空戰 初選誰會勝出？
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

賺世界盃財 紐新主辦委員會推獎勵平台 盼助小商家吸客

賺世界盃財 紐新主辦委員會推獎勵平台 盼助小商家吸客
紐約市5大區 設世界盃免費粉絲區 為小商家帶來更多機會

紐約市5大區 設世界盃免費粉絲區 為小商家帶來更多機會
世界盃預估創造驚人經濟效益 華埠商家盼遊客帶動生意

世界盃預估創造驚人經濟效益 華埠商家盼遊客帶動生意
迎接世界盃 紐約打造50條「足球街」

迎接世界盃 紐約打造50條「足球街」

熱門新聞

房產交易紀錄顯示，郭文貴在曼哈頓的豪宅已被售出。該物業位於第五大道核心位置，能從高處俯瞰中央公園全景，2015年購入時成交價達6750萬元，但2025年的最新報價則已跌至1200萬元。圖為豪宅所在的建築。(本報檔案照)

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

2026-05-12 12:27
翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

福州到紐約 86歲母的跨洋人生

2026-05-09 07:08
7號線列車停靠皇后區廣場站。MTA近日公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。（記者戴慈慧/攝影）

皇后區往返曼哈頓注意…7號線服務大調整 影響至2027年

2026-05-07 15:33
一項最新研究顯示，若想在紐約市達到「舒適生活」的水準，一名單身的成年人年收入需達近16萬元，才能確保其能負擔基本生活開銷以及一定程度的自由支配支出。(記者馬璿／攝影)

研究：紐約單身年薪需達一數字 才能舒適生活

2026-05-11 21:54
由於拍攝內容涉及軍事題材，因而大量軍用裝備和軍裝人士出現在華埠的拍攝現場。(伍鋭賢提供)

母親節曼哈頓華埠驚現「軍車」、大封街？商民怒轟欠妥

2026-05-11 13:38
陳作舟為媽媽何坤權夾菜、並備好餐點。(許振輝╱攝影)

百歲華母何坤權 跨三洲撐起一個家

2026-05-10 06:20

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父