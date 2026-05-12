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世界盃列車票調降 150→105元

記者范航瑜／紐約報導
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新州運輸局(NJ Transit)宣布，今夏世界盃足球賽期間，前往大都會人壽球場(MetLife Stadium)的列車票價，將從原訂150元調降至105元，理由是已獲私人捐款支應部分費用。(美聯社)

新澤西州運輸局(NJ Transit)宣布，今夏世界盃足球賽期間，前往大都會人壽球場(MetLife Stadium)的列車票價將從原訂的150元調降至105元，理由是已獲私人捐款支應部分費用，但官員未透露捐款者身分及金額。票務將於13日(周三)開售。

NJ Transit上月曾宣布，為籌措運行世足賽期間服務所需的4800萬元經費，將大幅提高前往球場的票價。此舉引發外界批評。NJ Transit執行長柯洛瑞(Kris Kolluri)在聲明中表示，州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)承諾不讓新澤西通勤族和納稅人為FIFA相關交通費用承擔財務負擔。

除票價調整外，NJ Transit早前也公布了比賽日的一系列管制措施。在共計舉行賽事的八天，世足票持有者將在賓州車站(Penn Station)享有優先登車權，屆時只有持世足票的球迷才能從該曼哈頓樞紐站搭乘NJ Transit列車，並須在登車前出示球票及佩戴腕帶。每場比賽列車票限售4萬張，約可涵蓋一半的入場觀眾。

另有1萬名觀眾可搭乘接駁巴士前往賽場，據紐約-新澤西主辦委員會公布，巴士票價為80元。其餘約3萬名觀眾則需乘坐FIFA提供的「VIP」專車、安排接送，或前往毗鄰的美國夢購物中心(American Dream)付費停車。由於安保升級，FIFA禁止球迷將車輛停放於球場停車場。

NJ Transit還宣布，每場賽事結束後長達三小時內，所有前往曼哈頓的非世足班列將終止於紐瓦克賓州車站(Newark Penn Station)或紐瓦克寬街站(Newark Broad Street)，以紓解中城車站的人流壓力。官員表示，此舉旨在避免重蹈2014年超級盃的覆轍。當年乘客在月台滯留數小時才能搭車返家。

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