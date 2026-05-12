醫院安全評分 St. Francis Hospital第27次摘A

皇后區St. John’s Episcopal Hospital在Leapfrog Group最新春季醫院安全評分中，被列為D級。圖為該院外觀。(Google Maps)

非營利醫療監督組織Leapfrog Group公布2026年春季醫院安全評分 ，紐約都會區多家醫院獲得最高的A級評等，包括NYU Langone、紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)、Northwell Health、天主教醫療系統(Catholic Health)及西奈山醫療系統(Mount Sinai)旗下部分院區。不過，皇后區 、布碌崙 和長島 也有數家醫院被評為D級，引發外界對病患安全的關注。

Leapfrog Group每年春、秋兩次發布醫院安全評分，以A至F評等全美多數普通醫院。評分內容主要檢視醫院如何預防可避免的醫療錯誤、院內感染、意外傷害及其他病患安全問題。該組織表示，這項評分是提供民眾選擇醫院時參考，並不代表醫院所有專科的醫療水準。

在最新評分中，NYU Langone位於曼哈頓的Tisch Hospital與Kimmel Pavilion、NYU Langone Hospital—Brooklyn，以及NYU Langone Hospital—Long Island均獲A級。NYU Langone表示，這是該系統連續第12次取得Leapfrog最高評等，屬於全美少數能持續獲得A級的醫療系統之一。

紐約長老會醫院系統也有八家醫院獲A級。Catholic Health旗下位於長島的St. Francis Hospital & Heart Center再次獲得A級，該院表示，這是其連續第17次、總計第27次獲得Leapfrog A級評等，為紐約州獲A級次數最多的醫院之一。Northwell Health則有15家醫院取得A級；Mount Sinai South Nassau及Mount Sinai Queens也獲得最高評等。

不過，部分醫院評分偏低。布碌崙的Brookdale Hospital Medical Center與Interfaith Medical Center、長島的Nassau University Medical Center，以及皇后區的St. John’s Episcopal Hospital，在此次評分中被列為D級。紐約州這次沒有醫院被評為F級。

Leapfrog表示，2026年春季全國資料顯示，醫院在多項醫療錯誤及感染相關指標上有所改善，包括院內感染、條碼給藥、電腦醫囑系統及病患經驗等。不過該組織也提醒，不同醫院之間仍有差異，民眾就醫前可查詢評分，作為選擇醫院時的參考之一。