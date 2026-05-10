紐約市將撥款1200萬 聘「過來人」投入戒毒前線

紐約市長曼達尼宣布投入1200萬元資助全市藥物成癮康復機構聘請500名具有戒毒、戒酒經驗的「同儕輔導員」，強化社區康復網路。(圖片取自市長辦公室)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)宣布，將投入1200萬元資助全市藥物成癮康復機構聘請500名具有戒毒、戒酒經驗的「同儕輔導員」(Peer Workers)，依託其過往經歷建立信任，強化社區康復網路。

這筆經費源自紐約市與阿片類藥物製造商達成的法律和解金。市府官員表示，這批同儕輔導員將被派駐在全市各地的治療服務機構，且均需接受標準化培訓並取得州政府認證。紐約市心理衛生局行政副局長佩蒂特(Jorge Petit)指出，對於正與藥物濫用或酒精成癮搏鬥的人而言，能聽到過來人的經驗談與鼓勵，價值是無可取代的。

這項措施延續了前市長亞當斯(Eric Adams)任內擴大阿片類和解金用途的舉措。截至去年6月，紐約市已從藥廠和解金中獲得近2億元，預計到2041年總額將達到5億5000萬元。

數據顯示，紐約市因意外過量服毒致死人數在2022與2023年達到每年逾3000人的高峰；近年儘管有所下降，但南布朗士與哈林區等特定地區的死亡率依然偏高，市府目標在2030年前將過量死亡率降低25%。

曼達尼在聲明中表示，這筆1200萬元的投資不僅能為急需戒斷服務的市民提供資源，更能創造數百個基於社區信任與實戰經驗的優質職缺。未來這批輔導員將負責外展工作，並協助更多市民加入康復計畫。

佩蒂特進一步說明，市府正致力於將和解金分配至五大區中需求最迫切的社區。獲得補助的機構包括史島社區健康行動(Community Health Action of Staten Island)、幸運協會(Fortune Society)、奧德賽之家(Odyssey House)及鳳凰之家(Phoenix House)等非營利組織。相較於過去資金多集中於市府營運服務，現在市府正將資源多元化，直接投入社區基層組織。