皇后區與曼哈頓通勤族注意 7號線施工改線影響至明年

MTA公布7號線多項施工與服務調整，5月起部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區與曼哈頓通勤族。(記者戴慈慧╱攝影)

大都會運輸署(MTA )公布7號線一系列施工與服務調整，部分改線與停靠變更將從即日起陸續實施，部分工程預計延續至2027年。受影響路段包括皇后區 74街—百老匯(Broadway)站至曼哈頓 34街—哈德遜廣場(Hudson Yards)站，以及皇后區多個7號線車站。

根據MTA公布時程，第一波重大服務中斷將於今(8日)晚11時30分至11日(周一)凌晨3時30分實施，屆時7號線在皇后區74街—百老匯站與曼哈頓34街—哈德遜廣場站之間雙向停駛。相同停駛安排也將在國殤日長周末再度實施，時間為22日(周五)晚11時30分至25日(周一)上午10時30分。

MTA表示，施工期間將安排接駁巴士，乘客也可使用E、F、R線往返皇后區與曼哈頓；長島鐵路(LIRR)也將在法拉盛、威利點(Mets-Willets Point)、木邊(Woodside)、麥迪遜車站(Grand Central Madison)及賓州車站(Penn Station)等站，讓受影響地鐵乘客免費搭乘。

除周末停駛外，11日至22日期間，曼哈頓方向7號線列車將因月台與通道工程，跳過皇后區多個車站，包括69街、52街、46街及33街。前往被跳過車站的乘客，可先搭至61街、40街或皇后區廣場(Queensboro Plaza)，再換乘法拉盛方向列車返回；從受影響車站出發的乘客，則可先搭往法拉盛方向，再轉乘曼哈頓方向列車。

自25日(周一)上午10時30分起，7號線將進入較長期的施工調整。MTA表示，法拉盛方向7號線列車將改行慢車，但仍會跳過52街與69街站，以配合月台重建工程。尖峰時段，曼哈頓方向快車也將在74街—百老匯站至皇后區廣場之間改行慢車。

7號線皇后區改善工程早在2023年啟動，涵蓋木邊至可樂娜(Corona)一帶多個車站的翻新工程，工程內容包括重建月台邊緣、改善登車區、汰換樓梯、更新照明、安裝監視器、改善排水與防水，以及提升車站動線。

MTA表示，施工期間將儘量合併多項工程，以提高施工效率並減少對乘客的長期影響，但也提醒7號線乘客，沿線仍將陸續出現服務變更。乘客出門前可查詢MTA App、車站公告及MTA計畫服務變更資訊，以避免延誤。