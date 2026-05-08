7號線施工安排複雜 沿線乘客盼MTA加強現場指引

MTA近日公布7號線一系列施工與服務調整，估計至2027完工，將影響皇后區往返曼哈頓及法拉盛的乘客。圖為地鐵7號線（記者戴慈慧／攝影）

MTA 近日公布7號線一系列施工與服務調整，部分路段將出現停駛、跳站及改行慢車等變更，影響皇后區往返曼哈頓 及法拉盛 的乘客。面對即將到來的改線安排，不少通勤族表示，公告內容看起來複雜，但實際影響仍取決於個人住處與出行目的地。

一周約兩次搭乘7號線前往法拉盛的蔡小姐表示，剛看到MTA公布的服務變更時，第一反應是「很麻煩」，擔心出門會受到很大影響。不過仔細查看停駛與跳站安排後，她認為實際情況比想像中好，「其實還好，目的地都還是能到，只是會略過幾站，可能要多花一點時間。」她說，若只是偶爾前往法拉盛，影響尚可接受，若這次大整修可以把狀況頻繁的7號線處理好，那也是好事。

住在74街—百老匯(74 St-Broadway)站附近的鄧小姐則表示，這次7號線服務調整「很複雜、很難記」，尤其不同日期、不同方向有不同安排，對一般乘客而言容易混淆。不過她說，對她個人通勤影響不算太大，因為74街—百老匯站可轉乘E、F、M、R線，而她平常上班地點在曼哈頓中城(Midtown)，即使7號線部分時段停駛或跳站，仍有多種替代方式可抵達。

也有民眾表示，7號線沿線華人、移民及長者眾多，MTA除在網站和App發布資訊外，也應在主要車站張貼更清楚的多語種告示，並於施工初期安排工作人員在月台及轉乘通道協助指引。乘客認為，只要資訊足夠清楚，乘客仍可提早規畫路線，降低施工對日常通勤的影響。