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高物價壓力加重 長島蘇福克郡糧食券使用戶增34%

記者戴慈慧╱紐約報導
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長島近年依賴SNAP購買食品的家庭增加，反映高物價下民眾生活壓力升高。圖為接受糧...
長島近年依賴SNAP購買食品的家庭增加，反映高物價下民眾生活壓力升高。圖為接受糧食券的華人商家。(記者馬璿╱攝影)

在房租、食品和日常開銷持續上升下，長島愈來愈多家庭依賴聯邦食品補助計畫SNAP(Supplemental Nutrition Assistance Program，俗稱糧食券)購買日常食物。根據州府資料，蘇福克郡2025年每月平均有7萬8923戶家庭使用SNAP，比數年前增加約34%，反映長島看似富裕的外表下，仍有不少居民面臨糧食和生活壓力。

SNAP由聯邦出資、州府管理，補助金每月存入電子福利卡(EBT)，民眾可用來在超市、雜貨店和部分農夫市場購買合格食品。紐約州臨時及殘障援助辦公室(OTDA)表示，SNAP主要協助低收入工作者、老人、身心障礙者及有需要家庭，資格與補助金額依家庭人口、收入及其他條件而定。

地方社福人士指出，長島SNAP使用戶數增加，不代表受助者沒有工作，而是許多家庭即使有人上班，收入仍追不上生活成本。近年食品價格上漲，加上房租、房貸、托兒、交通與水電費負擔沉重，部分家庭在支付固定帳單後，已難以負擔足夠的三餐。對老人、單親家庭、低薪工作者和育有兒童的家庭來說，SNAP往往是避免餐桌斷糧的重要支撐。

長島健康與福利委員會(Health & Welfare Council of Long Island, HWCLI)表示，長島目前有超過11萬戶、約16萬8000人領取SNAP，其中約七成住在蘇福克郡。社福機構指出，蘇福克郡面積大、公共交通相對有限，許多低收入家庭不只面臨食物開銷壓力，也常因工作地點分散、社福資源距離較遠，增加申請或維持福利的難度。

糧食援助需求上升，也讓地方食物銀行承受更大壓力。Island Harvest Food Bank表示，長島糧食不安問題近年持續惡化；該組織在2025年從零售商和餐廳回收980萬磅食物，相當於820萬份餐食，用來協助有需要的長島居民。不過食物銀行和社區食物櫃只能補足部分需求，難以取代SNAP這類每月固定的食品補助。

倡議人士也指出，長島的糧食問題常被忽略，原因是外界容易把長島視為中產與富裕郊區。但實際上，許多家庭的困難「藏在表面之下」：他們可能有車、有工作、有固定住處，卻仍在月底面臨買菜、付房租或繳水電費之間的取捨。對這些家庭而言，SNAP不是額外福利，而是讓預算勉強撐到月底的基本幫助。

社福機構提醒，已領取SNAP的民眾應留意州府或郡社會服務局寄出的通知，尤其是重新認證、工作要求、補件或面談通知。若收到信件後不清楚內容，不應擱置不理，可向當地社會服務局、社區組織或法律服務機構求助。民眾可透過紐約州myBenefits網站、郵寄或親自到郡社會服務局申請SNAP。

低收入 長島 糧食券

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