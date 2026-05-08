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特教費7成資助白人 教育公平遭質疑

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市每年為約7600名特殊教育學生支付私立學校學費，但這筆龐大公帑的受益者卻嚴...
紐約市每年為約7600名特殊教育學生支付私立學校學費，但這筆龐大公帑的受益者卻嚴重向白人家庭傾斜。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市每年為約7600名特殊教育學生支付私立學校學費，去年，相關開支高達7億2300萬元，較十年前激增逾300%。然而，首度曝光的數據卻揭示這筆龐大公帑的受益者嚴重向白人家庭傾斜，引發外界對教育公平的強烈質疑。

根據市教育局應市議會要求公開的數據，去年獲得私校學費資助的學生中，近71%為白人，但白人學生僅占全市公立學校特教學生總數的12.5%；反觀非洲裔及西語裔學生合計占特教學生約75%，卻僅占學費資助受益者的24%。而亞裔學生占比及獲資助比亦不對等，亞裔占公校特教生總數9.5%，但僅有4.1%受資助者為亞裔。

造成這一差距的根源，在於申請資助所涉及的複雜法律程序。家長須透過法律途徑，證明子女無法在公立學校系統獲得充分服務，方可申請市府支付私校學費。平均而言，每名受資助學生的年均學費支出約為10萬元，其中約三分之一為自閉症學生，平均費用更高達14萬4000元。

獲資助家庭亦明顯集中於較富裕的郵區，布朗士法律服務機構(Bronx Legal Services)專家馬爾(Nelson Mar)指出，擁有資源的人能負擔得起更好的法律代理，有更多機會運用法律系統，「這正是美國法律體系的現實」。

另一方面，部分私立學校要求家庭先行墊付學費，再等待市府償還；低收入家庭雖可申請由市府直接向學校付款，但願意承擔此類風險的私立學校為數不多。

隨著曼達尼(Zohran Mamdani)市府正努力填補54億元的財政缺口，私校特殊教育開支已成為潛在節流目標之一。市府表示，可將更多現就讀私校的特教學生重新納入公校體系來節省開支，並指公校特教計畫近年已有所改善，費用亦遠低於私立學校。

教育局 亞裔 紐約市

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