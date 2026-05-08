艾姆赫斯特LIRR站關閉40年 孟昭文籲重啟

民代與社區、商界及交通倡議人士7日在艾姆赫斯集會，呼籲MTA重建並重開艾姆赫斯特長島鐵路車站。(記者戴慈慧╱攝影)

國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)與紐約市議員克里席南(Shekar Krishnan)7日聯合社區、商界及交通倡議團體，再次呼籲大都會運輸署(MTA)重建並重開位於皇后區 艾姆赫斯特(Elmhurst)的長島鐵路(LIRR)車站，以因應當地人口快速成長與公共交通需求。

孟昭文表示，重開艾姆赫斯特LIRR車站將改善居民通勤，讓民眾更快速往返曼哈頓 、長島及皇后區其他地區，同時吸引更多顧客到訪當地小商家，帶動社區經濟發展。

艾姆赫斯特LIRR車站最早於1927年啟用，曾服務當地及周邊社區近60年，後因乘客量下降，於1985年關閉並拆除。雖然車站已不復存在，但鐵軌仍保留至今，長島鐵路Port Washington線列車每日仍多次行經原車站位置。若車站重建完成，將重新納入該線服務。

皇后區商會會長兼執行長格萊奇(Tom Grech)也表示，重開車站不只是交通建設，更是擴大社區機會的重要投資。他指出，更便利的交通可為小商家帶來更多顧客，也能讓上班族通勤更穩定，並提升艾姆赫斯特作為餐飲及商業目的地的可及性。

根據MTA於2013年委外進行的調查，若艾姆赫斯特LIRR車站重開，預估早高峰時段可吸引1710名乘客，每日平均旅次可達3800人次。該調查也顯示，當時當地居民對重開車站已有高度支持，支持者指出，13年後的今天，艾姆赫斯特人口與交通需求更加迫切。

在該調查後，MTA一度支持重建計畫，並在2015年至2019年資本計畫中編列4000萬元，用於恢復艾姆赫斯特車站。然而，多數經費後來遭刪除，計畫也停止推進。2023年，孟昭文曾率領地方民選官員致函長島鐵路，要求重開該站。