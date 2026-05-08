市交通局推安全單車停車計畫 徵詢選址

紐約市今年將推出安全單車停車計畫，在五大區布局停車站點，目前正邀請市民提供選址建議。(記者范航瑜╱攝影)

市交通局局長弗林(Mike Flynn)宣布，為慶祝「單車月」正式啟動，市交通局(NYC DOT)將建設覆蓋全市500個站點的安全單車停車網絡，並同步公布2026年紐約市 單車地圖，啟動線上意見徵詢，邀請市民提交選址建議。

弗林表示，愈來愈多紐約市民選擇騎單車出行，市府希望以新工具與新計畫回應這一趨勢。他指出，許多市民、尤其是有家庭的騎行者，因住家缺乏儲車空間而放棄購置單車，貨運單車等大型車款更難以搬上公寓樓梯，是單車普及的主要障礙。為此，紐約市今年將推出安全單車停車計畫，在五大區布局停車站點。計畫也將為低收入 市民提供折扣會員資格。

市民現可透過線上意見徵詢平台，表達對選址的偏好，並說明希望存放的單車類型，包括標準款、電動單車、貨運單車及無障礙單車等，以及所需的停放時段，例如長期、短期、過夜或周末。平台還允許市民勾選所需設備，如電動單車充電設施、打氣筒及單車維修站。市民可訪問官網 nycdotprojects.info/SecureBikeParking提供選址建議。

在地圖更新方面，2026年版紐約市單車地圖首度推出互動版本，供市民依路線類型及景點規畫行程。印刷版將免費在全市單車店、圖書館及社區中心發放。新地圖標示出各類單車道設施，包括受保護單車道、普通單車道、共用車道，以及各路線之間的銜接段。地圖亦顯示Citi Bike共享單車站的位置，以及全市單車店與單車租賃業者資訊。

在紐約市，自行車停放難題長期困擾騎行者，不少人轉而選擇Citi Bike共享單車以免去停車煩惱，然而費用問題同樣不容忽視。Citi Bike由私人企業Lyft運營，並非市府轄下機構，非會員單次解鎖費為4.99元，總費用可輕易超過10元，遠高於地鐵單程票價。Citi Bike今年已是連續第五年漲價，最新一輪調整自今年1月起生效，官方將原因部分歸咎於關稅上漲帶來的營運成本壓力。

紐約市今年將推出安全單車停車計畫，在五大區布局停車站點，目前正邀請市民提供選址建議。(市交通局提供)