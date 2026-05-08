政策轉變 居家護理就業數據連2年失準

2025年，獨立預算辦公室(IBO)與紐約市 審計長辦公室聯合發布的年度經濟預測中，預估全市將新增4萬個就業崗位。然而日前州勞工廳公布修訂數字顯示，全市實際上淨減少了2萬個職位，而去年報告中表示，崗位漲幅中上漲比例最高的居家護理產業，實則卻是大幅萎縮。雖亦有非政府單位點出就業崗位實則新增的結論，但仍認同州勞工廳對居家護理職位的統計數據，已經連續兩年持續存在重大的偏差。

新學院(The New School)紐約市事務研究中心高級顧問、經濟學家帕羅特(James Parrott)隨後發表報告指出，紐約市去年其實新增了約2萬2000個就業崗位。

帕羅特指出，州勞工部對居家護理職位的統計數字高估了市內職位數量，卻低估了市郊地區的數字。他警告，若不對相關數據進行修正，「我們對城市經濟和就業市場的認識將始終是失真的」。其他長期追蹤紐約市經濟的學者亦向媒體認同帕羅特的研究結論，但州勞工廳發言人則未對此做出回覆。

此問題的根源來自2022至2025年間紐約州 推行的新政策轉變，由於州府開始允許親屬與朋友在聯邦醫療補助計畫(Medicaid)下，以有償方式為長者及殘障人士提供居家護理，並授權多達600家社會服務機構協助招募及支薪，導致職位人數與工作地點難以精確追蹤。

2025年春季，為控制飆升的成本，州長霍楚(Kathy Hochul)設立統一的居家護理員招募中介機構，統計方式趨於嚴謹，才讓問題逐漸浮出水面。

而統計失誤的後遺症延伸至今，由於2025年的基準數字仍不準確，今年的就業增減情形將難以與去年進行有效比較。以最新公布的3月數據為例，數字顯示過去12個月全市減少了3萬7000個職位，但若去年3月的基準數字本身有誤，這個數字同樣形同虛設。

帕羅特在其報告中直言「2025年紐約市就業市場失去了動力，失業率與貧困率均高於疫情前水準」。他並警告，高關稅衝擊、伊朗戰爭推升的物價，以及人工智能引發的裁員疑慮，將使就業市場面臨更大的不穩定性與結構性轉型。

紐約市副審計長賈恩(Rahul Jain)亦表達憂慮，指出在就業增長放緩的大環境下，政府機構與華爾街已成為僅剩的主要成長動力，「我們對這些領域的依賴程度正在加深，而非減少」。他點名休閒、餐旅及建築等行業正顯現疲軟跡象。