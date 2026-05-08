慈濟紐約分會 5/10三節合一浴佛大典

慈濟基金會紐約分會將於5月10日上午10時舉辦三節合一浴佛大典。(慈濟基金會提供)

慈濟 基金會紐約分會將於5月10日(周日)上午10時，在法拉盛 Bowne Playground舉辦「佛誕節、母親節 、全球慈濟日」三節合一浴佛大典，並於儀式後安排親子活動與素食義賣。主辦單位表示，今年適逢慈濟基金會邁向創立60周年，活動將以浴佛祈福、親子互動與社區參與為主軸，邀請民眾一同參加。

慈濟自2000年起，將佛誕節、母親節與全球慈濟日結合舉辦，透過浴佛儀式表達對佛恩、親恩與眾生恩的感念。慈濟紐約分會表示，浴佛典禮不分宗教、族裔與國籍，主要希望讓民眾在儀式中靜心祈願，也藉母親節向父母與長輩表達感恩。

今年活動主題為「六十載初心，讓我們與佛相遇」，主辦單位紐約分會指出，希望透過年度浴佛活動，讓社區民眾進一步認識慈濟志工服務，也在國際局勢動盪之際，為世界和平祈福。

活動當天上午10時至11時30分舉行浴佛大典；上午11時30分至下午2時為親子活動與素食義賣。現場將安排藝文表演、親子互動及健康蔬食攤位，提供社區家庭參與。

活動地點為法拉盛20小學旁的Bowne Playground，地址為142-30 Barclay Ave., Flushing, NY 11355。主辦單位提醒，活動在戶外舉行，民眾可依天氣狀況準備防曬或雨具。