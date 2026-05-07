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花藝師趙一俊 雀兒喜畫廊新書分享

記者顏潔恩／紐約報導
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花藝師趙一俊展示插花技巧。(記者顏潔恩／攝影)
花藝師趙一俊展示插花技巧。(記者顏潔恩／攝影)

長島組織Chinese Giving Circle和紐約亞洲藝術研究院舉辦的新書分享會日前在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)舉行，推薦紐約花藝師趙一俊(Bruce Zhao)的新書「愛與自由的十年迴響」(A Decade of Love and Freedom)；活動中趙一俊分享他的成長記憶，並娓娓道來啟發他走上花藝之路的童年故事，讓在場觀眾更深入了解他創作背後的情感與靈感來源。

分享一開始，趙一俊秀出一張童年舊照，那是一張他與外婆的合影，也是他人生中唯一的童年照，照片中他拿著一束塑料花，這是他最早對「花」產生連結的記憶；趙一俊在中國川北山村長大，因自幼無父無母，由外婆撫養至11歲；童年時期生活清苦，不過山間四季的植物與野花，構成了他最初的美學記憶。

他回憶道，小時就很喜歡花，會因為摘花被鄰居投訴，結果被外婆打；儘管生活清苦，但外婆依舊給自己送來無限的愛，可惜11歲那年外婆的離世，成為他人生的其中一個轉折點；他開始寄居在親戚家中，被不善的言辭對待，常躲進山間的油菜花田，在自然中尋找一絲慰藉與出口。

13歲在母親友人的幫助下，趙一俊被送入中國軍隊，成為一名飛機機械師；從四川到青海，再到新疆的戈壁與雪山。他回憶自己常對著荒漠中的植物自言自語，那些與自然的對話，後來也轉化為他創作中的精神語言。

退伍後，趙一俊輾轉進入歌舞團，從搬運音響做起，最終成為歌手；隨後十年間，他活躍於各地酒吧與巡演舞台，累積豐富表演經驗，但也逐漸意識到那樣的生活並不適合自己，他更習慣把情感寫進文字與音樂中。

命運的轉折出現在一段網路相識的緣分，他透過部落格認識了日後的合作夥伴Neo Li，並在對方的建議下於2016年來美。

憑藉對植物的敏銳感知與童年記憶的累積，趙一俊自學成才，從零開始建立風格，十年間他的作品逐漸受到業界關注，足跡遍及美國各地，從酒莊、沙漠到海灘，為婚禮與活動打造富有情感與靈性的花藝設計。

與許多花藝師不同的是，他強調自己「會種花」，在親手栽培植物的過程中，重新建立與自然的連結，也讓創作更具生命力，「我知道一顆種子怎麼發芽、怎麼長大，這讓我在做花的時候，更懂得尊重它」；談及未來，他表示紐約市帶給他強烈的安全感與歸屬感，但也對時代變動有不確定性，「人生還很長，我也還在路上」。

趙一俊的唯一童年照，也是與外婆的合照。(記者顏潔恩／攝影)
趙一俊的唯一童年照，也是與外婆的合照。(記者顏潔恩／攝影)

花藝師趙一俊(左)與Chinese Giving Circle創始人、現任會長合...
花藝師趙一俊(左)與Chinese Giving Circle創始人、現任會長合文韻。(記者顏潔恩／攝影)

長島 曼哈頓

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