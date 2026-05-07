紐約生存手冊／花粉海嘯5月進入高峰 5症狀應及時就醫

今年紐約市的「花粉海嘯」將於5月迎來高峰期。(記者曹馨元／攝影)

隨著氣候變暖，紐約的春季過敏季節正變得比以往任何時候都更長、更難熬。專家警告，今年的「花粉海嘯」將於5月迎來高峰期，並提醒市民認識五種常被忽視的過敏症狀，以及相關應對建議，以平安度過花粉季。

所謂花粉海嘯，是指隨氣候變暖、二氧化碳濃度上升及空氣污染加劇，花粉季節變得更長、濃度更高的現象。免疫科醫生巴塞特(Clifford Bassett)引述2021年研究指出，過去30年間，花粉季節已延長約20天，花粉濃度亦上升21%。他表示，今年花粉海嘯的第一個高峰將於5月出現。

巴塞特指出，許多患者會將過敏症狀誤以為是感冒。若眼睛周圍出現黑眼圈、浮腫眼皮及下眼瞼皺紋，可能是因炎症阻礙眼周血液循環而導致的「過敏臉」；而約30%過敏患者有腦霧及記憶力下降的反應，兒童可能表現為上課時注意力不集中；長期疲勞及睡眠質量差，也可能是鼻塞導致夜間呼吸不暢；持續咳嗽也是症狀之一，若持續數周仍未好轉，應考慮過敏的可能；過敏炎症也會令耳咽管腫脹，出現耳塞感。若出現上述症狀，巴塞特建議盡早求診，通過皮膚測試確認致敏原。

在日常防護方面，紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital)建議市民養成每日查閱花粉指數的習慣，如訪問氣象網站https://shorturl.at/gWJKx。在花粉指數偏高的日子應盡量減少戶外活動；由於花粉濃度通常在正午前後達到高峰，建議將戶外運動安排在清晨或傍晚進行。

室內防護同樣不容忽視。花粉指數高企時，應關閉窗戶並開啟冷氣；使用配備HEPA過濾技術的吸塵機，並定期更換家中的空氣過濾網，以清除室內致敏物質。花粉會附著於衣物、頭髮及皮膚帶入室內，因此春季期間應更勤於洗澡、換洗衣物及清潔家居。以生理鹽水沖洗鼻腔，亦有助減少鼻塞及分泌物，紓緩日間不適。