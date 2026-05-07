布碌崙腳踏車優先道工程 明年啟動

市長曼達尼6日宣布，市府將計畫重新設計布碌崙(布魯克林)兩條共計10哩的路段為腳踏車優先道(bike boulevard)。(取自市長辦公室)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)6日宣布，市府擬重新設計布碌崙 (布魯克林)兩條共計10哩的路段為腳踏車優先道(bike boulevard)。市府表示，此舉旨在更有效地疏導交通，並讓紐約市 的騎行環境變得更加友善，進而減少用路者的傷亡率。

根據公布計畫，此次改造路段涵蓋布碌崙的伯根街(Bergen St)與迪恩街(Dean St)兩條平行東西向街道，從西起科布爾山(Cobble Hill)與卡羅爾花園(Carroll Gardens)交界處的科特街(Court St)，向東延伸約10哩，途經公園坡(Park Slope)、展望高地(Prospect Heights)、皇冠高地(Crown Heights)，直抵東弗拉特布許(East Flatbush)一帶的東紐約大道(East New York Ave)，串聯布碌崙多個社區。

曼達尼當天也與市交通局局長弗林(Mike Flynn)以及由學生和家長組成的「伯根腳踏車巴士」(Bergen Bike Bus)一同在全國騎行上學日(National Bike and Roll to School Day)騎乘腳踏車經布碌崙下城。

該腳踏車優先道將在維持車輛通行前提下，優先考量腳踏車騎士與行人需求的設計，措施將依照不同社區因地制宜，包含將可能納入受保護自行車道、中央分隔島、拓寬人行道、交通寧靜化設施及行人安全改善工程，盼藉此疏導交通並降低車速，讓騎行環境更加友善。市府數據顯示，受保護腳踏車道已被證實可將所有道路使用者的死亡及重傷事故降低18.1%，行人傷亡更可減少29.2%。

市府表示，此項目將分階段進行，並將於今年稍後公布設計方案，預計在2027年動工首階段工程。改造工程亦將與多項進行中的城市規畫整合協調，如大西洋大道混合用途計畫(AAMUP)、弗萊布許大道公車專用道、大軍廣場至展望高地的公共空間計畫，以及大都會運輸署的布碌崙公車網絡重組計畫。

伯根自行車巴士的組織者也對此計畫表示歡迎，表示「伯根街名義上是腳踏車友善路線，現在交通局可以開始將它真正打造成自行車大道，讓孩子、家長及所有道路使用者都能感到舒適安全。」市交通局同步推出線上意見回饋平台，邀請市民參與公眾諮詢程序。