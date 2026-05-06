華埠健康診所基金會慈善晚宴 表彰薛敏玲

華埠健康診所基金會2026年度慈善晚宴，表彰資深管理者薛敏玲(右)。(基金會提供)

華埠 健康診所基金會(Chinatown Health Clinic Foundation)4日在曼哈頓下城舉行2026年度慈善晚宴，為王嘉廉社區醫療中心 籌募資金，以支持其持續為亞裔 及其它服務不足社區提供可負擔的醫療服務。

本次晚宴表彰在王嘉廉社區醫療中心服務30年的薛敏玲(Lynn D. Sherman)，肯定她對機構發展、服務拓展及醫療使命推動所作出的貢獻。現已退休 的薛敏玲，曾為王嘉廉社區醫療中心財務、資訊科技、資本項目及人力資源執行副總裁。

晚宴同時表彰Affinity健康計畫兼Affinity Legacy董事，肯定其長期投入健康公平事業，改善服務不足社區居民的健康與生活品質。

華埠健康診所基金會2026年度慈善晚宴，籌募資金以繼續支持亞裔社區。(基金會提供)

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)表示，薛敏玲多年來是推動醫療中心成長的重要力量，她自1999年起擔任Affinity董事會成員，長期為醫療資源不足族群發聲，其領導力與遠見，對塑造今日的社區醫療中心具有深遠影響。

華埠健康診所基金會 董事局主席、醫生鄺理中(Dr. Raymond Fong)表示，基金會此次表彰薛敏玲及Affinity董事會，是為肯定他們在推動健康公平方面展現的領導力與承諾。他指出，薛敏玲的服務不僅強化醫療中心的服務能力，也深化了機構與社區之間的連結。Affinity董事會長期支持服務不足社區，對區域公共健康發揮持續影響。

據介紹，Affinity前身為服務低收入及醫療資源不足居民的Bronx Health Plan，於2021年被Molina Healthcare收購後，透過Affinity Legacy延續服務，為區域內社區醫療機構提供資金支持。晚宴亦邀請華裔女高音歌唱家Veronica Mak現場演出。