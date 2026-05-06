我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

洛杉磯孕媽牽2歲女兒散步 遭「殭屍」堵路 嚇到發抖

華埠健康診所基金會慈善晚宴 表彰薛敏玲

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠健康診所基金會2026年度慈善晚宴，表彰資深管理者薛敏玲(右)。(基金會提供...
華埠健康診所基金會2026年度慈善晚宴，表彰資深管理者薛敏玲(右)。(基金會提供)

華埠健康診所基金會(Chinatown Health Clinic Foundation)4日在曼哈頓下城舉行2026年度慈善晚宴，為王嘉廉社區醫療中心籌募資金，以支持其持續為亞裔及其它服務不足社區提供可負擔的醫療服務。

本次晚宴表彰在王嘉廉社區醫療中心服務30年的薛敏玲(Lynn D. Sherman)，肯定她對機構發展、服務拓展及醫療使命推動所作出的貢獻。現已退休的薛敏玲，曾為王嘉廉社區醫療中心財務、資訊科技、資本項目及人力資源執行副總裁。

晚宴同時表彰Affinity健康計畫兼Affinity Legacy董事，肯定其長期投入健康公平事業，改善服務不足社區居民的健康與生活品質。

華埠健康診所基金會2026年度慈善晚宴，籌募資金以繼續支持亞裔社區。(基金會提供...
華埠健康診所基金會2026年度慈善晚宴，籌募資金以繼續支持亞裔社區。(基金會提供)

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)表示，薛敏玲多年來是推動醫療中心成長的重要力量，她自1999年起擔任Affinity董事會成員，長期為醫療資源不足族群發聲，其領導力與遠見，對塑造今日的社區醫療中心具有深遠影響。

華埠健康診所基金會董事局主席、醫生鄺理中(Dr. Raymond Fong)表示，基金會此次表彰薛敏玲及Affinity董事會，是為肯定他們在推動健康公平方面展現的領導力與承諾。他指出，薛敏玲的服務不僅強化醫療中心的服務能力，也深化了機構與社區之間的連結。Affinity董事會長期支持服務不足社區，對區域公共健康發揮持續影響。

據介紹，Affinity前身為服務低收入及醫療資源不足居民的Bronx Health Plan，於2021年被Molina Healthcare收購後，透過Affinity Legacy延續服務，為區域內社區醫療機構提供資金支持。晚宴亦邀請華裔女高音歌唱家Veronica Mak現場演出。

退休 亞裔 華埠 王嘉廉社區醫療中心 華埠健康診所基金會

上一則

3AF Impact 50 評選出推動亞裔美國消費者領域的頂尖品牌

下一則

亞太傳統月座談 李琳達倡打破身心殘疾禁忌
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「王嘉廉」5╱2艾姆赫斯特辦家庭健康日

「王嘉廉」5╱2艾姆赫斯特辦家庭健康日

華埠人力中心餐會 表彰體壇精英

華埠人力中心餐會 表彰體壇精英
美國中華愛心基金會慈善晚宴 頒獎學金

美國中華愛心基金會慈善晚宴 頒獎學金
長島煥麗360 Vibrance 成立週年大會 各界政要與社區友好人士齊到賀

長島煥麗360 Vibrance 成立週年大會 各界政要與社區友好人士齊到賀

熱門新聞

紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts World New York City)開幕。(記者高雲兒／攝影)

雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位

2026-04-29 07:16
福州華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子互助會提供)

自福州來美…布碌崙華女病逝家中 社區募款辦後事

2026-05-01 15:06
聯合航空。（路透）

飛來橫禍？新澤西公路驚見聯航客機撞卡車 驚悚畫面曝光

2026-05-04 16:10
氣象單位預測，「超級聖嬰」可能迎來紐約有史以來最熱夏季，供電也將吃緊。（歐新社）

「超級聖嬰」恐釀最熱夏季 紐約臨高溫+限電雙重考驗

2026-05-03 07:11
全球最繁忙的Trader Joe's超市將於本月暫時關閉，進行大規模翻修，預計停業數月，完工後重新開張。(記者范航瑜╱攝影)

全球最忙Trader Joe's將暫停營業 紐約上西城門市大翻修

2026-05-01 15:34
布碌崙8大道槍擊案現場血跡斑斑。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙8大道槍擊 華裔中槍命危 據研判不是隨機街頭搶劫

2026-04-28 02:30

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了
番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要

番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要