紐約新增2例麻疹病患 皆未打疫苗

紐約市及長島納蘇郡5日分別報告兩個新增麻疹確診病例，其中納蘇郡患者為5歲兒童，兩人均未接種疫苗。紐約市患者4月25日曾出現在曼哈頓地獄廚房區一餐廳，當局正在追蹤可能接觸過該病患的人士，目前尚未發現其他本地傳染導致的病例。(取自紐約州衛生廳官網)

紐約市 衛生局5日通報一例最新確診的麻疹病例，長島納蘇郡亦在同日報告一起最新的兒童麻疹確診病例。據報導，兩名患者均未接種麻疹疫苗 。

今年紐約市已確診五名麻疹病患，所有患者均有國際旅行史。根據市衛生局通報，最新確診的成年患者4月25日下午5時至8時之間，曾在曼哈頓 地獄廚房區一間名為「Norma」的餐廳活動，當局正在追蹤並通知在此期間可能與患者有過接觸的人士。

根據納蘇郡通報，當地確診患者為一名五歲兒童，沒有疫苗接種史，目前尚不清楚其感染途徑。

麻疹是一種通過空氣傳播、傳染性極強的病毒性流行病，患者發病時會出現體溫高達華氏104度的高燒、咳嗽、鼻塞以及標誌性的皮疹等症狀，嚴重者可能導致肺炎、腦炎等可能致命的併發症。根據州衛生廳提供的官方指南，接種疫苗是防治麻疹最有效的方式，兩劑式MMR疫苗預防麻疹感染的成功率高達97%，且該種疫苗技術非常成熟，安全性較高。目前在紐約州境內，多數兒童均可免費接種MMR疫苗，多數醫療保險計畫亦覆蓋MMR疫苗。

根據聯邦疾病控制與預防中心(CDC)的標準，在單一流行病疫苗接種率達到95%時，被視為已實現群體免疫。在紐約州，2歲以下兒童的麻疹疫苗接種率不到81%，但在學齡兒童群體中，這一比例可達97%。