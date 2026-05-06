福建老人互助會連8年每周清掃日落公園

寇頓辦公室頒發表彰給福建老人互助會。(寇頓辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)5日為美國福建老人互助會頒發表彰，指出該會在過去八年每周都會組織義工清掃大量華人使用的日落公園 。

福建老人互助會會長盧彪表示，該會從2018年起至今已堅持八年、每周二早上兩個小時在公園清掃垃圾，不僅獲得市公園局員工的支持與尊重，很多經過看到的各族裔民眾也會表達感謝之意。

當日除寇頓頒發的表彰外，華裔 商家劉德山也向該會捐贈40把掃帚、數十個麵包、以及四箱雞蛋以示支持。

互助會副會長張先生介紹，除了雪天和雨天，義工們每周都會定時參與清掃活動，且很多義工都是65歲以上高齡退休老人，最年長的已有89歲；通過清掃公園，長者們也會培養愛護家園、激勵別人為社區服務的精神，同時也會為華人樹立正面的形象。

盧彪表示，會員們希望公園的衛生間可以按時開放，同時修好遊樂場區域長年壞掉的燈。另一方面，一些長者投訴曾在公園遭到外族裔青少年扔水球的歧視性行為，目前已報警處理，希望可以督促警方採取積極措施。

寇頓辦公室幕僚長賀立寧表示，儘管很多老人家初來美國時遭到歧視或差別對待，但他們積極主動改變現況，用行動改變別人對他們歧見。他向市老人局反映，希望在全市公園推廣更多老人打掃公園的行動，保持公園衛生整潔、並能幫助增加老人的社交機會。