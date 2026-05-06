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布碌崙抗議現場批曼達尼 紐約警官遭調職處分

記者馬璿／紐約報導
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在日前的布碌崙ICE逮捕行動中，一名現場的紐約市警局警官被錄下批評市長曼達尼的畫...
在日前的布碌崙ICE逮捕行動中，一名現場的紐約市警局警官被錄下批評市長曼達尼的畫面，其言論在網路上流傳，NYPD發言人證實該名警官已遭調職。圖為示意圖。(記者馬璿／攝影)

本月2日，移民與海關執法局(ICE)探員於布碌崙(布魯克林)威科夫高地醫療中心(Wyckoff Heights Medical Center)欲逮捕一名無證移民，隨後抗議者與支援的紐約市警局(NYPD)人員發生衝突。在對峙過程中，一名警官(Captain)因批評市長曼達尼(Zohran Mamdani)的言論在網路上流傳，市警局發言人表示，該名警官已遭調職，但並未說明其言論是否違反規定，以及該警官被調職的部門等資訊。

當日，ICE前往布希維克區逮捕曾有過刑事紀錄在案的奈及利亞裔人士奧科科(Chidozie Wilson Okeke)。消息傳開後，數百名抗議者聚集在醫院外，欲阻止ICE將奧科科帶走。

過程中，民眾拍攝其與警官威爾森(Capt. James Wilson)的對話，民眾詢問威爾森對於曼達尼的看法，而其在身穿制服情況下稱曼達尼僅是過渡職位(temporary)，並說如「不像話」(nonsense)、「丟臉」(embrassment)、「他不是我老闆」(He's not my boss)等評論，他亦表示「所有民主黨人，都是人類之恥」(All Democrats, no, waste of human waste)，在X上引發熱議，該影片目前已有超過28萬瀏覽量。

據NYPD發言人表示，威爾森目前已遭調職，但並未說明威爾森被調往何處，亦未表示其言論是否違反任何部門規定。事後媒體亦詢問曼達尼，他表示自己尚未看到威爾森批評自己的影片，但會跟進了解，市府發言人則是在5日拒絕就威爾森的調職一事置評。

曼達尼 布碌崙 ICE

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