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福州走線客病故 親友盼社區伸援

記者胡聲橋／紐約報導
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福州走線客謝起翠赴美兩年病故他鄉，親友到亞總會求助，希望家人獲得赴美簽證。(記者...
福州走線客謝起翠赴美兩年病故他鄉，親友到亞總會求助，希望家人獲得赴美簽證。(記者胡聲橋／攝影)

來自福州連江的一名50歲走線客最近因腎病在布碌崙(布魯克林)病故，其親友林先生和朱女士4日到美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助，希望協助其在中國的妻子獲得赴美簽證，到紐約見丈夫最後一面，並護送丈夫的骨灰回國內安葬。因為死者在中國上有老下有小，親友還呼籲社區為死者家屬捐款，助其度過難關。

出生於1975年的謝起翠是福州連江人，在中國因做水產養殖等生意不順利，欠下了幾十萬元人民幣的債務。為了償還債務，謝起翠2024年走線到美國希望闖一闖。在布碌崙8大道53街一位堂兄弟家寄住後，謝起翠便做起裝修工。

親友林先生說，謝起翠樂於助人，老闆也喜歡他。他平時很節儉，做裝修工每月掙約4000元，把3800元都寄回中國，給家人當生活費和還債。他去年12月在家中突然暈倒，被送進瑪摩利醫院接受治療。據林先生說，謝起翠得的是急性腎衰竭，一周要洗三次腎，起初以為能治好病出院繼續工作，未料進醫院後就再也沒有出來。林先生說，謝起翠在醫院最後和妻子通話說想回家。

謝起翠在美國沒有家屬處理後事，林先生希望亞總會能幫助其妻子盡早獲得赴美簽證，到紐約來見丈夫最後一面，為其料理後事，並將其骨灰送回福州老家安葬。

謝起翠的妻子沒有工作，其獨子在當地一家超市工作。謝起翠原本是家裡的經濟支柱，他的去世給父親、妻子和兒子三代人的生活帶來了巨大的經濟壓力。林先生和朱女士呼籲社區為其家人捐款，幫其老家三代人度過難關。

亞總會會長陳善莊表示，亞總會將馬上與國內的合作方聯繫，幫助謝起翠的妻子辦理赴美簽證，他說現在大環境不太好，但亞總會一定全力以赴，爭取滿意的結果。亞總會亞裔中心行政總監王孟新表示，在美國的移民要拼搏，也要注意身體健康，有病要及時看，沒病也要按時體檢。

若欲為謝起翠家屬捐款，可將支票寄到5105 8th Ave. Brooklyn, NY，支票抬頭請寫Xiuai Zhu，支票備註(memo)請寫明「for Qicui Xie family 給謝起翠家人」。

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