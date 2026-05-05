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飲酒增罹癌風險 市衛生局加強宣導

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紐約市衛生局4日啟動全市範圍的教育宣傳活動，警示紐約市民飲酒會增加患癌風險。(市...
紐約市衛生局4日啟動全市範圍的教育宣傳活動，警示紐約市民飲酒會增加患癌風險。(市衛生局提供)

紐約市衛生局4日啟動全市範圍的教育宣傳活動，警示紐約市民飲酒會增加患癌風險。活動將貫穿整個5月，廣告將透過LinkNYC資訊亭、地鐵、社群媒體、酒吧和公共場所、廣播以及社群和民族出版物等多管道投放，引導紐約市民瞭解酒精相關的健康風險，以及如果對自己的飲酒狀況感到擔憂，可以在哪裡尋求幫助。

市衛生局指出，酒精是已知的致癌物：即使每天只喝一杯酒，也會增加至少七種癌症的患癌風險，包括乳癌結直腸癌食道癌喉癌肝癌口腔癌和咽喉癌。雖然沒有安全或建議的飲酒量，但好消息是少喝酒可以降低患癌風險。

市衛生局長Alister Martin醫生表示，「紐約市民有權知道飲酒與癌症風險之間的真相。我們的數據對於一些人而言可能有點掃興，但事實上，恰恰是這種喝酒的快感，才可能是致命的」，「少飲酒可以降低風險，而瞭解事實意味著您能掌控自己的健康」。

「紐約市民有權在自身面臨的健康風險問題—包括飲酒與癌症之間已確立的關聯上，獲得清晰、準確的資訊，」紐約市議員及市議會衛生委員會主席Lynn Schulman說。

在紐約市，飲酒是導致疾病、受傷和過早死亡的重要因素。過量飲酒會導致即時和長期的健康風險。此外，酒精是已知的致癌物：即使每天只喝一杯酒，也會增加患癌風險。

紐約市民可以透過減少飲酒量和制定理性飲酒的策略，降低酒精相關危害的風險。此項宣傳活動的廣告提供了相關支援資源連結，為擔心自己飲酒狀況或希望更詳盡瞭解酒精對健康造成何種影響的紐約市民提供協助。

如果您認為飲酒對您的生活產生了負面影響，應告知朋友、家人、心理健康專業人員或醫療服務提供者。如需查找附近的治療服務提供者，可致電或傳送簡訊至988，或造訪NYC 988線上聊天。電話、簡訊和線上聊天服務均以英文和西班牙文提供，電話口譯服務還能以超過240種語言提供。

若需更多瞭解飲酒的健康風險並獲得減少飲酒或戒酒方面的支持，可造訪nyc.gov/alcohol。

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