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凱辛娜民主黨俱樂部 挺孟昭文連任

記者高雲兒／紐約報導
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聯邦眾議員孟昭文致詞時感謝凱辛娜民主黨俱樂部的支持。(記者高雲兒／攝影)
聯邦眾議員孟昭文致詞時感謝凱辛娜民主黨俱樂部的支持。(記者高雲兒／攝影)

凱辛娜民主黨俱樂部2日舉辦活動，支持聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)競選連任。面對選戰升溫，眾多社區領袖及居民到場發言，肯定孟昭文長期為皇后區爭取資源的表現，並呼籲選民積極投票。

凱辛娜民主黨俱樂部主席鄭世傑致詞時，感謝與會者出席並支持社區事務，強調雖然現場規模不大，但代表的是更廣泛的社區力量，呼籲持續凝聚共識，支持值得信賴的民選官員。

紐約市警局交通局副警務總長葛彧彥則表示，自己以社區成員身分出席，並肯定孟昭文多年來在公共安全、小型企業及教育資源方面的投入。他認為，相關政策不僅影響亞裔社區，也關係整個皇后區居民的生活品質。

此外，多名社區人士與商界代表發言力挺孟昭文。有地產從業者表示，自己多年來在社區活動中多次與孟昭文互動，深知她熟悉地方需求，並持續為居民發聲；也有年輕與會者分享觀察，呼籲更多新世代參與公共事務。

凱辛娜民主黨俱樂部創始人杜彼得(Peter Tu)肯定孟昭文長期關注社區需求，形容其為「真正關心基層的民意代表」，並提到自己早年曾向她提出推動農曆新年成為學校假日的建議，讚賞她將社區訴求落實為政策成果，呼籲支持者以選票支持其連任。

孟昭文致詞時感謝凱辛娜民主黨俱樂部的支持，並表示該團體為本次選戰最早表態背書的社區團體之一。她指出，她從政以來致力為皇后區爭取聯邦資源，包括支持小型企業發展、教育投資及公共安全建設，並強調競選的目標是持續為社區帶來實質成果。她目前已有超過百名志工參與競選工作，對選戰前景表示樂觀，並呼籲支持者持續投入，共同爭取更多資源回饋社區。

杜彼得在活動後受訪表示，本次選舉競爭程度較以往更為激烈，提醒支持者不可掉以輕心。他表示，對手透過線上平台及基層動員積極擴展影響力，顯示選戰投入程度不低，「不能假設是穩贏的選舉」，呼籲選民務必出門投票，以確保社區聲音能在國會持續被代表。

凱辛娜民主黨俱樂部2日舉辦活動，公開表態支持聯邦眾議員孟昭文(Grace Men...
凱辛娜民主黨俱樂部2日舉辦活動，公開表態支持聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)競選連任。(記者高雲兒／攝影)

面對選戰升溫，多位社區領袖及居民到場發言，肯定聯邦眾議員孟昭文長期為皇后區爭取資...
面對選戰升溫，多位社區領袖及居民到場發言，肯定聯邦眾議員孟昭文長期為皇后區爭取資源的表現，並呼籲選民積極投票。(記者高雲兒／攝影)

皇后區 民主黨 孟昭文

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