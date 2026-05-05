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孟昭文、廣野慶子提決議 表彰亞太裔傳統月

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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國會眾議員孟昭文4日與參議員廣野慶子率領同僚提出決議，表彰2026年5月亞太裔(...
國會眾議員孟昭文4日與參議員廣野慶子率領同僚提出決議，表彰2026年5月亞太裔(AANHPI)傳統月，重申亞裔、夏威夷原住民與太平洋島民社群的貢獻。 (本報檔案照)

國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、紐約州國會眾議員孟昭文(Grace Meng)，4日與聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)率領同僚提出決議，表彰2026年5月「亞太裔(AANHPI)傳統月」，重申亞裔、夏威夷原住民與太平洋島民社群的貢獻，並強調在少數族裔支持項目面臨挑戰之際，維護多元與包容的重要性。

孟昭文表示，5月是亞太裔傳統月，「這是表彰我們社群對國家歷史、文化與繁榮所作的不可估量貢獻的時刻，無論你的家庭曾經通過艾利斯島(Ellis Island)來到美國、移民到夏威夷甘蔗園工作、或是作為難民逃離戰火蹂躪的地區，我們的故事都是美國故事的一部分，也值得世世代代被講述。今年正值美國建國250周年，我很榮幸與參議員廣野慶子共同領銜這項決議，確保我們社群的成就，能在國會獲得正式的肯定」。

國會於1992年通過法案， 將每年5月指定為亞太裔傳統月，並要求總統每年發布公告呼籲民眾紀念。孟昭文在提出該決議的新聞稿中指出，決議也旨在強調少數族裔社群項目面臨攻擊的時刻，慶祝多元文化的重要。

本月2日，白宮發布了慶祝亞太傳統月的公告。川普總統在公告中表示，在美國250年獨立歷史中，無數亞太裔作出了重大貢獻。「從在美國武裝部隊中的7萬7000多名英勇軍人、到推動經濟發展的無數小商業主，從讓國家重新健康起來的傑出醫生，到推動各產業邁向未來的科技創新者，亞太裔強化了美國生活的方方面面」。

另一方面，近年來川普政府對「多元、公平、共融」(Diversity、Equity、Inclusion，DEI)項目實施打壓，更廣泛的少數族裔、DEI與族群平權項目被削弱，部分聯邦部門也縮減了「身分或族群紀念月」的相關活動，不再使用官方資源紀念文化認知月份。2025年1月20日，川普政府也撤銷了拜登2021年的第14031號「推進亞太裔公平、正義與機會」的行政令，該項行政令原設立了白宮亞太裔倡議及總統顧問委員會，推動包括反仇恨、語言服務、資料細分、聯邦資源可及性等工作。

參議員 亞裔 孟昭文

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