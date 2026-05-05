角聲布道團、布碌崙華聯9日合辦「愛在母親節」 活動豐富

基督教角聲布道團攜手社區機構，5月9日舉辦「愛在母親節」活動。(記者胡聲橋╱攝影)

基督教角聲布道團攜手美亞共同促進會(EAA)和布碌崙 (布魯克林 )華人聯合會(UCA)，並在州眾議員寇頓(William Colton)和市議員莊文怡的協助下，於5月9日(周六)在班森賀舉辦「愛在母親節 」社區關愛活動。

基督教角聲布道團日前舉辦記者會，表示該活動將於上午10時至下午1時在位於海灣大道7504號的角聲福音中心舉行。本次母親節活動的主題是「家庭同行•關愛母親」，將通過一系列活動向母親致敬，並推動改善家庭關係和母親的身心健康。

本次活動特別設計了全免費的多元活動內容，涵蓋親子教育與休閒體驗，包括親子關係講座、樂器演奏、抽獎與禮品派送、氣球造型、媽媽DIY手工製作以及專為母親提供的免費按摩與化妝服務等。現場還會安排兒童活動與看護，讓母親能安心參與並享受片刻放鬆時光。活動主辦方強調，歡迎爸爸一起來參加活動。

主辦方在記者會上表示，在現代社會，母親在家庭中承擔多重角色，其身心需求更值得關注。主辦方去年的母親節活動獲得了相當積極的反響，也給了今年繼續舉辦活動更大的動力。角聲福音中心主任張舒倩表示，「我們希望這不僅是一場節日慶祝，更是一次母親被看見、被理解，讓家庭重新連結，讓愛有機會表達的活動」。

該活動獲多個社區機構和企業的支持，展現了跨界合作共同推動家庭福祉的努力。美亞共同促進會(EAA)會長任詩雅、布碌崙華人聯合會會長鄧銘賢、市議員莊文怡副幕僚長黃美貞等參加了這次記者會。主辦方鼓勵有興趣的家庭提前登記參加，部分活動名額有限，額滿為止。聯繫電話為(718)499-0999，微信：cchc-hgc，電郵：[email protected]，更多資訊請上https://reurl.cc/K2Elrn查詢。