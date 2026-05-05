「媽媽我愛你」嘉年華 5月9日法拉盛高中登場

「媽媽，我愛你」母親節家庭嘉年華主辦單位與表演者日前宣布，活動將於9日在法拉盛高中舉行。(記者戴慈慧／攝影)

由世界光煦營養基金會與紐約城市公益聯合會共同主辦的「媽媽，我愛你」母親節 家庭嘉年華，將於9日(周六)下午1時在法拉盛 高中(Flushing High School)舉行。主辦方日前在法拉盛和美康老人中心舉辦記者會，宣布活動以表演、模範母親表揚及健康資訊分享為主軸，希望在母親節前夕，為社區母親與家庭提供一個相聚與交流的平台。

活動共同主辦人、世界光煦營養基金會CEO謝美美表示，去年母親節活動約有700人參與，今年因反應熱烈，場地移至可容納更多人的法拉盛高中，預計吸引近1000人到場。她表示，目前門票已發出大部分，僅剩約100張，提醒有意參加的民眾提前索票。

謝美美說，母親長年為家庭付出，社區也需要透過節慶活動向她們表達感謝。她表示，今年活動不僅安排歌舞演出，也加入家庭成員共同參與的節目，希望讓母親節不只是接受祝福，也成為家人彼此陪伴的時刻。

紐約城市公益聯合會會長文敏表示，華人 社區有許多退休母親與長者，她們在家庭和社區中長期付出，也需要更多展現才華、參與社區生活的機會。她補充，活動除了節目演出，也將提供健康與營養相關資訊，鼓勵女性在照顧家庭之餘，也重視自身健康。

「媽媽，我愛你」母親節家庭嘉年華為免費公益活動，但因座位有限，民眾須提前領取門票。活動時間為9日下午1時至4時，地點在位於友聯街(Union St.)3501號的法拉盛高中，索取門票請撥打(917)820-0310、(917)807-3437，取票地址為羅斯福大道3351號及地威臣街(Division St.)7號5樓。