噪音擾民 黃敏儀提案禁車外喇叭並重罰

紐約市議會副領袖黃敏儀、市議員黃友興等在近日提出新案，應對深夜汽車聚會日益嚴重且嚴重擾民的問題。圖為4月26日，市警110分局還在花旗球場附近、靠近法拉盛109分局的轄區邊界處，查扣了四輛裝有大型外置喇叭並播放高音量音樂的汽車。(取自黃敏儀官方X賬號)

紐約市 議會副領袖黃敏儀、市議員黃友興等在近日提出新案，應對深夜汽車聚會日益嚴重且嚴重擾民的問題。該案禁止車主在車輛外部加裝喇叭，並加重原有的罰則。

據悉，汽車聚會在黃敏儀所代表的法拉盛 、新鮮草原等地及其周邊地區已愈來愈常見，例如法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)、世界博覽會碼頭(World's Fair Marina)等，便是車聚的熱門地點，尤其是在天氣轉暖的季節，成為了居民迫切關注的生活品質問題。在4月26日，市警110分局還在花旗球場附近、靠近法拉盛109分局的轄區邊界處，查扣了四輛裝有大型外置喇叭並播放高音量音樂的汽車。

黃敏儀提出的第848號提案，禁止車主在車輛外部加裝喇叭。此外，該提案也旨在提高由音響設備造成的不合理噪音的民事罰金。首次違規者，屆時將罰款100元至225元，第二次違規罰款150元至400元，第三次及其後每次違規罰款200元至575元。若出現第二次或之後的違規行為，提案還將要求紐約市警局將車輛拖吊，並在所有罰款繳清前不得歸還車輛。

黃敏儀表示，有些車輛被刻意改裝，用極大音量播放音樂，太多選民晚上因這些聚會而無法入睡。「這已不是人們在享受音樂，而是這一類過度與不合理的噪音將擾亂整個社區，剝奪其他居民在自己家中應有的安寧。」她也說，除在公共空間大聲播放音樂之外，沒有任何正當理由需要把喇叭安裝在車輛外部，提案旨在加強罰則，也設立直接的限制，以在這類行為開始前就加以預防。

隨著夏季聚會愈加頻繁，全市各地居民的相關投訴也在激增。早前在4月18日，皇后區中村也發生了一起非法車聚事件，當時大批車輛聚集，部分駕駛在路口高速繞圈及甩尾，現場還有人在街中央點燃火圈，並有涉事者跳上警車車頭，造成擋風玻璃破裂。代表該地的第30選區市議員黃友興已公開譴責該事件，他也是第848號案的共同提案人之一。

其他共同提案人包括布碌崙(布魯克林)市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)和史泰登島市議員莫拉諾(Frank Morano)。該案已被交至市議會環境保護與水岸委員會審議。