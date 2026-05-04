繁榮華埠亞裔傳統月大遊行 5╱17登場

美國繁榮華埠總會3日宣布，將於5月17日(周日)在曼哈頓中城舉辦第五屆紐約亞太裔傳統文化大遊行，並藉此慶祝美國建國250周年。(記者曹馨元╱攝影)

美國繁榮華埠 總會3日宣布，將於5月17日(周日)在曼哈頓中城舉辦第五屆紐約亞太裔傳統文化大遊行，並藉此慶祝美國建國250周年、推廣亞太裔在美國歷史中扮演的重要角色。

據了解，今年的遊行路線始自曼哈頓第六大道交44街處，至55街結束，啟動時間是當日下午1時，參加隊伍11時30分起可前往44街附近集結。當日正午12時，主辦方會在第六大道交44街處舉辦開幕儀式，預計將有紐約官員、民代及部分亞洲國家外交使節到場支持。

亞裔 傳統文化大遊行旨在慶祝亞裔傳統月，提升紐約亞裔移民社區的能見度，展示亞洲各國豐富且多元的文化特色。而今年恰逢美國建國250周年，繁榮華埠總會行政總監田士銳表示，遊行也是為體現出亞太裔、尤其華人 社區對美國的尊重。

主辦方透露，在17日的大遊行後，將全年以多場活動推動慶祝建國250周年。

州眾議員鄭永佳(Lester Chang)亦在記者會上強調，繁榮華埠與各社區領袖多年來持續舉辦各類遊行，讓紐約市民認識到了亞太裔在這個國家創造的獨特文化。他指出，美國建國迄今250年，而華人在此紮根至少150年，「我們要讓紐約知道我們的文化來自哪裡，並珍惜我們獨特的文化」。鄭永佳也呼籲社區積極捐贈，使遊行能順利而盛大地舉行。

主辦方強調，本次活動歡迎各中、西及亞太裔組織或文化團體報名參加，並會邀請2025年美國華裔小姐為開幕儀式及遊行特別嘉賓。詳洽(917)660-2402或[email protected]。