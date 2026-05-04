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孟昭文：亞太裔歷史就是美國歷史與眾院民主黨領袖發聲明肯定亞太裔貢獻 將致力改善全國亞太裔生活

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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5月是亞太傳統月，國會亞太裔黨團主席孟昭文與眾院民主黨領袖在近日發表聲明，肯定亞...
5月是亞太傳統月，國會亞太裔黨團主席孟昭文與眾院民主黨領袖在近日發表聲明，肯定亞太裔社群對美國歷史、文化與社會發展的貢獻。圖為孟昭文(左)向社區民眾祝賀農曆新年快樂。(記者高雲兒╱攝影)

5月是亞裔美國人、夏威夷原住民與太平洋島民(AANHPI)傳統月，國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)與眾院民主黨領袖在近日發表聲明，肯定亞太裔社群對美國歷史、文化與社會發展的貢獻，並呼籲在反亞裔仇恨與歷史敘事遭淡化的時代，正視亞太裔在美國歷程中的角色。

據悉，亞太傳統月選在5月，源於亞太裔歷史中的兩個重要日子：1843年5月7日，首批日本移民抵達美國；1869年5月10日，第一條橫貫美國東西大陸的鐵路竣工，而該工程有賴大量華裔移民工人在艱苦條件下參與建設。今年的傳統月也適逢美國「獨立宣言」簽署250周年前夕，更具歷史意義。

孟昭文在聲明中表示，今年的紀念活動是一個重要機會，向一代又一代協助建設並強化美國的亞太裔群體致敬。她指出，亞太裔在美國的存在遠早於建國本身，最早可追溯至1587年菲律賓人抵達今日美國本土加州莫羅灣(Morro Bay)的歷史紀錄。

孟昭文說，從曾參與獨立戰爭的亞裔移民，到推動太空探索邊界的印度裔太空人，亞太裔的貢獻遍及美國社會各個層面，「我們的歷史就是美國歷史，理應被如此承認。」她並表示，在一些國家領導人試圖淡化或抹去這段歷史之際，這一點尤其重要。

作為國會亞太裔黨團主席，孟昭文表示，將持續致力於改善全國亞太裔的生活，推動一個不論出身、外貌或信仰，每個人都能有尊嚴、安全與繁榮生活的未來。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表示，從布碌崙(布魯克林)到灣區，亞太裔社群的多元文化與歷史貢獻是美國歷程中不可磨滅的一部分。眾院民主黨將持續反對反亞仇恨，並抵制試圖抹去亞太裔先驅者歷史的行動。

眾院民主黨黨鞭克拉克(Katherine Clark)表示將繼續為尊嚴、安全與機會而努力。眾院民主黨黨團主席阿吉拉爾(Pete Aguilar)則說，亞太社群讓美國更加強大，確保他們被看見、被聽見、被代表的工作仍未結束。

眾院民主黨副主席劉雲平(Ted Lieu)指出，亞太裔歷史與美國歷史密不可分。華工在危險條件及不平等薪資下建設橫貫東西鐵路，日裔在二戰期間遭強制拘禁的同時，日裔士兵卻成為美軍史上獲勳最多的部隊之一；1960年代，菲律賓裔農工也曾帶頭推動全國勞權進步。「在社會分裂加劇之際，將堅定反對種族、文化與宗教的不寬容」。

日本 華裔 移民

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