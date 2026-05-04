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教育政策會議 家長籲暫緩校園AI應用

記者曹馨元╱紐約報導
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日前舉行的教育政策委員會公聽會上，逾百名學生、家長與教育工作者抨擊市府推行AI技...
日前舉行的教育政策委員會公聽會上，逾百名學生、家長與教育工作者抨擊市府推行AI技術過於倉促，缺乏監管。圖為示意圖。(記者曹馨元╱攝影)

人工智慧(AI)滲入教育如今已勢不可擋，紐約市教育局(DOE)近來出台校園AI使用草案，卻仍引來批評。日前舉行的教育政策委員會(Panel for Educational Policy，PEP)公聽會上，逾百名學生、家長與教育工作者抨擊市府推行AI技術過於倉促，缺乏監管。

市教育局AI使用指南側重教師的AI使用規範，強調可以「賦能」，但不能「取代」。然而，對於許多家長所擔憂的學生AI使用情況，該指南卻未過多著墨。

公聽會上，家長表達的擔心主要在AI導致隱私洩露及折損學習成效兩點上。有家長指出，目前已有150所公立學校開始實施「數位洗手間通行證」(digital bathroom hall pass)等監控技術，擔心學生的隱私權正遭到蠶食。

代表史泰登島托滕維爾高中(Tottenville HS)的學生委員納賽夫(Julia Nasef)則警告，過度依賴AI可能傳遞錯誤訊息，讓學生認為「結果比學習過程更重要」，忽略了在挫折中思考的價值。

第20學區華裔委員趙愷文表示，如今反AI進入校園的呼聲高漲，有提案要求市教育局暫緩校園AI使用兩年，他卻對這一提案投了反對票。趙愷文指出，華人家長最擔心孩子用AI來「抄作業」，「但抄作業不是AI帶來的問題，AI只是讓這個過程更方便了」。

在趙愷文看來，無論禁不禁止AI進入校園，AI都已經是學生生活中所依賴的工具，未來工作中更將是如此。與其用如臨大敵的心態看待AI，不如引導學生借助AI來更好地學習，「相比答案，最重要的是弄懂解題過程，而這個過程是老師、同學或者AI教的，又有什麼分別呢？」

PEP主席福克納(Greg Faulkner)對此表示，未來將尋求與教育局內部的AI政策制定小組直接對話，並提高研發過程的透明度。市教育局的最終版AI使用指南也預計於6月發布。家長與教師可於5月8日前提交線上問卷，為初步框架提供反饋意見，https://shorturl.at/PJBSs。

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