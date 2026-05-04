ICE醫院暴力逮捕 引發數百抗議者聚集衝突

布碌崙威科夫高地醫院前爆發反對ICE示威，當晚共逮捕九人，其中八人被控拘捕、妨礙公務及形式破壞，另一人收到刑事傳票。(Citizen影片截圖)

移民與海關執法局(ICE )探員2日在布碌崙 (布魯克林 )維科夫高地醫療中心(Wyckoff Heights Medical Center)執行逮捕行動時，與支援民眾發生衝突，導致多人被捕。

根據網路流傳的影片，兩名身穿ICE制服的探員將一名鐐銬加身的男性在地面拖行。消息廣泛傳播後，抗議者迅速聚集至事發醫院外，警方接報後亦開始部署。

根據執法部門公布的消息，被捕者名為奧科科(Chidozie Wilson Okeke)，奈及利亞籍，曾因涉嫌襲擊和非法持有毒品而有過被捕紀錄。奧科科2023年持旅遊簽證進入美國，本應按規定在2024年2月前離境，但逾期居留至今。ICE表示，奧科科在被捕時，拒絕下車並遵守探員的命令，反而試圖啟動車輛撞擊探員。在被逼停後，奧科科還繼續反抗逮捕，試圖用拳頭和肘部攻擊探員。在被控制後，他要求就醫，因而被送至維科夫高地醫院。

2日晚間10時左右，大約200名抗議者開始聚集，阻擋執法人員撤離的通道。

據目擊者稱，警方對人群使用了粗暴的手段。一名直接了解事件經過的人說，「20多名紐約市警察局警員趕到現場，對社區捍衛者採取了未經允許的攻擊行為，他們將人推倒在人行道上，向幾名社區捍衛者噴胡椒噴霧，並逮捕了一人」。

不過，市警察局否認了這項說法。他們說，當警察到達現場時，他們發現有人「行為不檢」、「阻礙交通」，並堵塞了醫院的緊急出入口。據到達醫院外的人員表示，在接下來的幾個小時裡，警方與這些臨時聚集的抗議者之間爆發了大規模對峙，直至凌晨。

當地市議員奈爾斯(Sandy Nurse)和州參議員薩拉查(Julia Salazar)均在社群平台上發布了ICE出現的消息，提醒居民注意安全。

紐約市警(NYPD)表示，當晚共逮捕九人，其中八人被控拘捕、妨礙公務及形式破壞，另一人收到刑事傳票。市警當局強調，警方僅在接報後前往現場平息事端，沒有參與ICE的執法行動。