86街遊民所爭議未解 民代籲跨區抗爭

州眾議員寇頓(右)表示布碌崙和史島的遊民所抗議者將聯合行動。(記者胡聲橋╱攝影)

州眾議員寇頓3日在班森賀華人社區服務中心向居民介紹86街遊民 所最新的抗議情況。寇頓稱，抗議者會要求建商在拆除原建築前為隔壁房屋採取安全防護措施。另外，他也發現86街遊民所的建商，在布碌崙 和史泰登島 共有兩個遊民所項目，將協調布碌崙和史島的抗議者，發起聯合抗議。

寇頓說，布碌崙86街2501號擬建遊民所已被市府發放了停工令。在石綿檢測問題解決之前，建商無法開工。寇頓還表示，開發商在拆除原有建築之前，應該和隔壁房屋業主就採取安全措施，防止建築材料損害隔壁建築達成協議，確業主其安全。目前建商還沒有和業主達成協議，抗議者會堅持要求建商做到這一點，否則不能動工。

根據寇頓的說法，布碌崙86街遊民所項目此前由一對兄弟負責。該兄弟中的其中一人曾因在史島賄賂市政府檢查員被定罪。寇頓認為在這種情況下，市府不能和有這樣背景的人繼續簽約。寇頓說，雖然此人的名字已經從專案官網上消失了，但如果該項目再出現任何錯誤，他會告知大家。

寇頓說，86街遊民所建商還有其他遊民所項目，其中一個在史島。他說布碌崙的抗議者會與史島當地抗議者合作，協調一致進行抗議，因為同一建商會重複犯錯，也就是說，86街遊民所和史島遊民所有可能面臨同樣的問題。抗議者將互通信息，共同抗爭。

寇頓表示，他將繼續與社區共同反對86街遊民所。他說他希望市長曼達尼(Zohran Mamdani)明白，市府根本無法與86街遊民所目前的建商合作。