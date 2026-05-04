紐約生存指南／精神航空停運 衝擊暑期運力

精神航空破產停運後，從紐約前往佛州及加勒比地區的暑期出行將受較大衝擊。四家主要航司承諾提供限時封頂票價，精神航空已購票乘客須盡快改訂行程。(路透)

美國知名廉價航企精神航空(Spirit Airlines)2日宣告破產並立即停止運營，導致全美在即將到來的暑期航季中，每日預計失去超過10萬個可用座位。精神航空倒閉前是全美最大的超低成本航空公司(ULCC)，2024至2025年巔峰時期全空巴 (Airbus)機隊規模達到220架，排名全美第七。

據統計，截至2026年4月底，精神航空在紐約地區三大機場每日開行49個航班，其中紐瓦克35班、拉瓜地亞14班，可用座位近萬個。從紐約出發的主要運營方向分別為佛州 和加勒比地區，此外，精神航空在紐瓦克至拉斯維加斯航線上常年保持低價位和高密度班次，在需求旺盛且票價高企的跨大陸運輸中占據獨特優勢。

根據聯邦運輸部提供的指南，如果航空公司破產且停止運營，已購票乘客有兩種法定求償渠道，分別為向購票時使用的信用卡公司申請退款，或以債權人的身分向破產法庭提交清算資產申報書。不過在通常情況下，市場和官方都會提供一定程度的補償政策，普通購票乘客不會用到債權人申報的方式。

精神航空官網提示，將會自動為所有用信用卡或銀行卡購票的乘客執行直接退款程序，通過代理商購票的乘客則須聯絡收款方尋求退款，使用優惠券、會員點數等方式購票者則比較複雜，須根據破產程序的進展等待下一步通知。精神航空表示，將不會為購票乘客改訂其他承運商的機票，亦提示乘客不要前往機場辦理相關事宜，因為該公司員工已全部撤離。詳情可參見https://reurl.cc/N2O4dx。

運輸部2日宣布，聯合航空(United)、達美航空(Delta)、捷藍航空(JetBlue)和西南航空(Southwest)已同意為精神航空的購票乘客提供限時票價封頂政策，以確保其損失在合理範圍內。四家公司的封頂限時各不相同，其中聯合航空最為慷慨，限時兩周，達美航空限時五日，捷藍和西南航空分別給予72小時限時。此外，美國航空(American)、忠誠航空(Allegiant)和邊疆航空(Frontier)亦宣布將在部分與精神航空重合的航線上提供特殊折扣票價。